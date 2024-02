Balance Of Power: kehren mit brandneuem Album „Fresh From The Abyss“ zurück

Rund zwei Jahrzehnte nach der Veröffentlichung ihres letzten Studioalbums Heathen Machine, meldet sich die UK Heavy Metal Band Balance Of Power mit neuen Bandmitgliedern und einem brandneuen Album zurück! Fresh From The Abyss erscheint am 19. April 2024 bei Massacre Records, Vorbestellungen sind ab sofort möglich über https://lnk.to/freshfromtheabyss

Zu den Gründungsmitgliedern Tony Ritchie (Bass) und Lionel Hicks (Schlagzeug) gesellen sich die neue Leadsängerin Hazel Jade sowie die Gitarristen Chris Young und Adam Wardle, die inzwischen in die Fußstapfen der Gitarristen Chris Masimore und Stoney Wagner getreten sind, mit denen die Band noch am kommenden Album Fresh From The Abyss gearbeitet und es gemeinsam aufgenommen haben. Nachdem Balance Of Power im letzten Monat mit Never Be Here Again einen ersten Song vorstellten, folgt nun ein Musikvideo zu ihrer zweiten Single-Auskopplung Abyss!

„Es ist ein Song über die Entschlossenheit, sich der Welt zu stellen. Aufzustehen und dem Leben ins Gesicht zu schreien“, verrät Tony. „Wir alle haben in den letzten Jahren einige schwierige Dinge durchgemacht, die vielleicht unsere Sinne getrübt haben, also atme tief durch und hol dir etwas vom Leben. Der vollständige Titel des Songs war Fresh From The Abyss, was nun auch der Albumtitel ist. Die Phrase stammt aus einem falsch gehörten Text der Band In This Moment, ich kann mich nicht mehr erinnern, welcher Song es war, aber als ich den Text nachschaute, war es ganz anders als das, was ich gehört hatte. Ich liebe die Schlichtheit des Gitarrenriffs. Es funktioniert einfach so gut.“

Geschrieben vor, während und nach der Pandemie, wählte die Band einen organischeren Ansatz und testete neue und andere Methoden, ihre Songs zu schreiben. Fresh From The Abyss ist eine Kollektion von Songs, die entweder die Uhr anhält und auf einen bestimmten Moment in der Zeit verweist oder zurückblickt und die Unendlichkeit von Zeit und Raum, des Lebens und des Sterbens thematisiert. Willkommen zurück, Balance Of Power!

Fresh From The Abyss Tracklist:

1. Last Man Down

2. Never Be Here Again

3. Monster

4. Rage Of Ages

5- Abyss

6. Velocity

7. Deadlands

8. One More Time Around The Sun

Balance Of Power sind:

Hazel Jade – Lead Vocals

Chris Young – Gitarre

Adam Wardle – Gitarre

Tony Ritchie – Bass Vocals

Lionel Hicks – Drums

Album Line-Up:

Hazel Jade – Lead Vocals

Chris Masimore – Gitarre

Stoney Wagner – Gitarre

Tony Ritchie – Bass, Vocals

Julien Spreutels – Keyboards

Lionel Hicks – Drums

Balance Of Power online

https://www.facebook.com/AboutToBurn

https://www.instagram.com/balanceofpowerband