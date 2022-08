Balls Gone Wild: veröffentlichen das offizielle Video zu „Knocked Out“

Die Turbo Rocker Balls Gone Wild aus Köln veröffentlichen heute das offizielle Video zu Knocked Out.

Der Song stammt vom aktuellen Studioalbum Stay Wild.

Zum 10-jährigen Bandjubiläum schenkten sich Balls Gone Wild mit Stay Wild selber ein Album mit elf Songs voller Power, Melody und vor allem Hooks.



Aufgenommen hat die Band die neue Platte bei Produzent Martin Buchwalter im Gernhart Studio in Troisdorf, genau wie den Vorgänger High Roller.



Der Hörer merkt sofort, dass hier drei Jungs ans Werk gegangen sind, die wissen wie man sein Instrument hält. Spielfreude und gute Laune tropfen einem aus jeder Pore entgegen, wenn man die Songs auflegt und ordentlich aufdreht.

Balls Gone Wild – Das ist der Punk und Hardrock Sound der 70er und 80er Jahre mit frischem Wind im Hier und Jetzt!



Der Geruch von Bier liegt in der Luft und es klingt nach dem Resultat einer außerehelichen Liaison von Motörhead und AC/DC.

Track Listing:



1. Killing One

2. Hangman

3. School On Fire

4. Feel My Love

5. Twist Of Fate

6. Masked City

7. Stay Wild

8. Knocked Out

9. Plata O Plomo

10. Ready For Love

11. Bride Of Satan



Line Up:



Vince van Roth – Gesang & Bass

Tom Voltage – Gitarre & Gesang

Artyrium – Schlagzeug & Gesang