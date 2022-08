Rage und Brainstorm: demnächst gemeinsam auf „Brainrage Over Europe Tour“

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen!

Das dachten sich auch die beiden deutschen Powermetal-Institutionen Rage und Brainstorm, nachdem ihre geplanten Tourneen 2021 aufgrund der weltweiten Pandemie abgesagt werden mussten. Beide Bands sind seit Jahrzehnten feste Größen in der deutschen und internationalen Metalszene und haben mit ihren aktuellen Alben für heftigen Wirbel in diesen sowieso schon verrückten Zeiten gesorgt. So gelang Rage mit Resurrection Day (SPV) der höchste Chart-Einstieg in der fast 40-jährigen Bandgeschichte, auf Position 14.

Brainstorm schafften es sogar auf Platz 12 mit ihrem Album Wall Of Skulls (AFM).

Beide Alben haben auch bei uns an der Höchstpunktzahl gekratzt. Hier kommt ihr zu den jeweiligen Reviews unserer Time For Metal Redakteure Steffen B. und Lars T.: Resurrection Day, Wall Of Skulls

Da sich beide Bands seit vielen Jahren gut kennen und sich schätzen, lag es nahe, dass man nach der Absage der Tourneen die Kräfte bündelt und gemeinsame Sache macht – so wurde die Idee einer Double-Headliner-Tour mit dem vielversprechenden Namen Brainrage geboren. Die Powermetal-Fans dürfen sich also auf eine Tour der absoluten Extraklasse freuen, wenn diese beiden Legenden 2022 endlich gemeinsam die Charterfolge ihrer Alben feiern dürfen.

Als Special Guest werden Tri State Corner das Power-Package vervollständigen, die ihr neues Album Stereotype präsentieren.

Brainrage Over Europe Tour 2022:

13.10.2022 7er Club Mannheim, Germany

14.10.2022 Kubana Siegburg, Germany

15.10.2022 Komma Wörgl, Austria

16.10.2022 Backstage Concert GmbH, Germany

18.10.2022 Z7 Pratteln, Switzerland

19.10.2022 Randal Club Bratislava, Slovakia

20.10.2022 Barba Negra Budapest, Hungary

21.10.2022 Masters Of Rock Café Zlin, Czech Republic

22.10.2022 Hype Park Krakow, Poland

23.10.2022 Rock Café Prague, Czech Republic

25.10.2022 Hirsch Nuremberg, Germany

26.10.2022 BiNuu Berlin, Germany

27.10.2022 Kreuz Fulda, Germany

28.10.2022 Roxy Flensburg, Germany

29.11.2022 Zik Zak, Ittre, Belgium

30.11.2022 Bastard Club Osnabrück, Germany

31.10.2022 Im Wizemann, Stuttgart Germany

02.11.2022 Kulturpalast Hamburg, Germany

03.11.2022 Rockfabrik Übach-Palenberg, Germany

04.11.2022 Metropool Enschede, Netherlands

05.11.2022 Triangel Sankt Vith, Belgium

06.11.2022 Mergener Hof e.V. Trier, Germany

09.11.2022 Slaughter Club, Paderno, Italy

10.11.2022 Eventhall Airport Regensburg, Germany

11.11.2022 Kulturhaus Stadtgarten, Neuruppin

12.11.2022 Hademarscher Hof Hademarschen, Germany

13.11.2022 Zeche Bochum, Germany

👉 Tickets: Klick

Brainstorm online: https://www.facebook.com/officialbrainstorm

Rage online: https://www.facebook.com/RageOfficialBand