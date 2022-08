Party.San Herbstoffensive – die 3. Ausgabe am 23.09. und 24.09.2022 (Vorbericht)

Eventname: Party.San Herbstoffensive III

Bands: Cerebral Rot, Crescent, Hate, Horresque, Illdisposed, Memoriam, Mortiferum, Sun Of The Sleepless, The Night Eternal, The Spirit, Tsjuder, Ultra Silvam

Ort: Uhrenwerk Weimar, Am Alten Speicher 11, 99427 Weimar

Datum: 23. – 24. September 2022

Kosten:

Party.San Open Air Herbstoffensive III Weekendticket – 66,60 €

Party.San Open Air Herbstoffensive III Freitag – 37,50 €

Party.San Open Air Herbstoffensive III Samstag – 37,50 €

Strikt limitiert auf insgesamt 666 Tickets (500x Wochenend- & jeweils 166 Tagestickets!) > nur im Vorverkauf erhältlich – >>> Tickets-Herbstoffensive <<<

Genre: Black Metal, Death Metal, Black/Thrash Metal, Thrash Metal

Links: Homepage | Veranstaltung auf Facebook

Nun wird es mittlerweile schon die dritte Ausgabe. Und der Zuspruch der letzten Jahre gibt den Machern recht, es auch genau so in der Art und Weise fortzuführen.

Das Party.San Metal Open Air bläst zur Herbstoffensive! Am Start ist für euch erneut eine ausgewogene Mischung aus nationalen und internationalen Acts des vornehmlich extremen Metals. Wie die letzten Jahre auch, findet die Veranstaltung als Open Air statt. Cerebral Rot, Crescent, Hate, Horresque, Illdisposed, Memoriam, Mortiferum, Sun Of The Sleepless, The Night Eternal, The Spirit, Tsjuder und Ultra Silvam werden für 666 glückliche Metalfans das Uhrenwerk Weimar, Am Alten Speicher 11 in Weimar zum Beben bringen. Freitag und Samstag (23. und 24.09.2022) sind jeweils vollgepackt mit Abwechslung und dunkler Attitüde.

Wir von Time For Metal freuen uns, die Herbstoffensive III präsentieren zu dürfen! Seid schnell, ordert euch eure Tickets, bucht euer Hotel-, Hostel-, Ferienzimmer und seid ab dem 23.09.2022 in Weimar am Start. Die Herbstoffensive wird, wie auch die vergangenen beiden Jahre, definitiv ein voller Erfolg und ein Meet & Greet vieler bekannter Gesichter, quasi ein kleines Familientreffen.

Support The Underground – Support Party.San Metal Open Air!