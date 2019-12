Bang Your Head!!!: Deutsche Hard Rocker mit Special Show in Balingen

Hallo Freunde,

zunächst ein herzliches Dankeschön an alle, die vergangenen Samstag bei unserer dritten Cray-X-Mas-Party für prächtige Stimmung gesorgt haben – ob vor, auf oder hinter der Bühne. Einen ganz dicken Dank zusätzlich an alle, die bis in die frühen Morgenstunden in Rekordzeit die Halle geräumt haben!

Heute haben wir natürlich wieder eine Bandbestätigung für Euch: eine gestandene Hard-Rock-Größe aus deutschen Landen.

Euer Bang Your Head!!! und Rock Of Ages-Team

Als sie 1994 mit der Veröffentlichung des Doppel-Live-Albums Liveline ihr Karriere-Ende verkündeten, zählten Victory zu der ersten Riege deutscher Hardrock-Acts. Mit Alben wie Culture Killed The Natives oder Temples Of Gold knackten sie nicht nur die einheimischen Charts, sondern konnten auch international mehr als nur Achtungserfolge erringen. Kein Wunder, musste sich doch der frische, eingängige Hardrock keineswegs hinter amerikanischen Klangverwandten wie Dokken oder Ratt verstecken. Jener erste Abschied sollte indes nur von kurzer Dauer sein: 1996 erschien – mit modifiziertem Line-Up – ein weiteres Victory-Album namens Voiceprint, das ungeachtet seiner Qualitäten jedoch kommerziell erfolglos blieb und dann doch das einstweilige Aus nach sich zog. Die Grunge-geprägten 90er hatten ein weiteres Opfer gefunden.

Doch sie sind wieder da: Bandchef Herman Frank (u.a. auch bei Accept) hat vor einiger Zeit mit dem überragenden Sänger Jioti Parcharidis (gehört seit 2005 zur Gruppe) einen der wichtigsten Eckpfeiler der Band an seiner Seite, und mit Drummer Michael Wolpers (Moon’doc), Bassist Peter Pichl (u.a. Running Wild) und Gitarrist Christos Mamalitsidis (Nikki Puppet) gezielt frisches Blut in die Gruppe geholt. Seither lassen Victory keinen Zweifel aufkommen: Diese Band ist wieder hungrig – und sie rockt gewaltig. Überzeugt Euch selbst beim Bang Your Head!!! 2020! Dort wird die Band übrigens ein spezielles Temples Of Gold-Set zum Besten geben.