Bashdown: haben die neue Single + Video von „Create A God” veröffentlicht

Create A God ist die erste Single der deutschen Metalcore Band Bashdown von ihrem zweiten Album Pushing The Envelope. Der Song handelt von dem Irrsinn in unserer Gesellschaft, die sich zunehmend über likes und follower definiert. Musikalisch ist dieser Song wie ein Güterzug, schwer und immer gerade aus!

Das neue Album Pushing The Envelope kommt am 22.01.2021 und ist bereits hier vorzubestellen!

Bashdown wurden 2018 gegründet und entwickelten sich ziemlich schnell zu einer ernstzunehmenden Band in der Metal-/Hardcore-Szene. Auch wenn Bashdown ein Neuling ist, haben sie bereits eine klare Vorstellung von ihrem Klangbild. Brutal, aber groovig!

Herausragend sind die wilden Vocals von Sänger Helge Haß, die in einigen Reviews mit der Stimme von Phil Anselmo verglichen werden. Die Gitarrenwand stammt von Martin Blankenburg, der bereits in der Vergangenheit bei Treibhaus und Hate Squad die Saiten schwing. Florian Krause unterlegt Bashdown’s aggressiven Groove mit Bass, während der Janis Haag aus Berlin für den harten Drumsound verantwortlich ist.

Mit ihrem Debütalbum A New Set Of Problems kurz A.N.S.O.P stellten die Musiker aus Hannover 2019 unter Beweis, wie Hardcore / Metal klingen sollte. Die ersten Live-Auftritte (z.B. Winds Of Promise, Nasty, Hate Squad, Warpath) zeigen, dass Bashdown die Energie von der Studioaufnahme auf die Bühne und darüber hinaus transkribieren. Aufgrund der Covid-19-Pandemie mussten Bashdown viele für 2020 geplante Shows absagen, nutzten aber die freie Zeit, um neues Material aufzunehmen.

Mit der Single Honestly und dem kommenden Album Pushing The Envelope zeigen Bashdown eine erstaunliche Entwicklung in Songwriting und Sound. Das neue Material klingt reifer und ist stark vom Metal im Allgemeinen und weniger vom Hardcore beeinflusst. Das neue Material wurde von Kai Panschow produziert sowie gemischt und von Eike Freese (Heaven Shall Burn, Eisbrecher, Deep Purple) in den Chamäleon Studios in Hamburg gemastert.