Battle Beast: bieten im ersten „No More Hollywood Endings“-Trailer Einblicke in die Albumaufnahmen

Battle Beast: bieten im ersten „No More Hollywood Endings“-Trailer Einblicke in die Albumaufnahmen

Die finnischen Heavy Metaller Battle Beast werden ihr fünftes Studioalbum, No More Hollywood Endings, am 22. März von der Leine lassen. Nachdem es vor einigen Tagen mit dem Titeltrack bereits die erste Single zu hören gab, präsentiert die Band heute einen ersten Albumtrailer, in dem sie Einblicke in die Aufnahmesessions für das neue Werk bietet. Klickt hier:

Schaut euch das Musikvideo zu No More Hollywood Endings, das von Oy Routafilmi AB / Tuotantoyhtiö Legenda produziert wurde (Regie: Markus Nieminen), hier auf YouTube an:

Bestellt No More Hollywood Endings jetzt vor: http://nblast.de/BattleBeastNMHE

Bestellt das Album digital vor, um den Titeltrack sofort zu erhalten (nur amazon und iTunes)!

Sicher euch das Album schon jetzt via Spotify: http://nblast.de/BattleBeastNMHEpreSave

Hört euch ‚No More Hollywood Endings‘ in den NB-Novelties-Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNovelties / http://nblast.de/AppleMusicNovelties

No More Hollywood Endings – Tracklist:

01. Unbroken

02. No More Hollywood Endings

03. Eden

04. Unfairy Tales

05. Endless Summer

06. The Hero

07. Piece Of Me

08. I Wish

09. Raise Your Fists

10. The Golden Horde

11. World On Fire

Bonustracks (nur DIGI und 2LP!)

12. Bent And Broken

13. My Last Dream

Kommentare

Kommentare