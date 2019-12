Behemoth: kündigen Tour Edition von „I Loved You At Your Darkest“ an

Nachdem sie die Welt mit der Veröffentlichung ihres fesselndsten Album „I Loved You At Your Darkest“ für einen Moment in totale Finsternis tauchten, machen sich BEHEMOTH nun wieder bereit, um die Botschaft des Unheiligen zu verbreiten. Im Januar 2020 veröffentlicht die Band die „I Loved You At Your Darkest Tour Edition“ – ein bedrohlich funkelndes Juwel ihrer Diskographie, welches nicht nur das Album selbst, sondern ebenfalls die Dokumentation „Thou Darkest Art“ und unveröffentlichte Songs des letzten Album Zyklus enthält.

Diese Songs, welche für die BBC Radio 1 Session in Maida Vale aufgenommen wurden, erscheinen bereits als digitaler Download am 10. Januar. Bestellt die digitale „Live At Maida Vale“ EP hier vor:

https://nblast.de/Behemoth-LiveMaidavale

Natürlich lässt die Band um Nergal diese News nicht alleine im Raum stehen. Im Radiostudio spielten BEHEMOTH einige Stücke live ein, unter anderem den Titel „Wolves Ov Siberia“ – live in Maida Vale. Der Titel, welcher für Dan Carters BBC Radio Rock Show aufgenonmmen wurde, wirft ein neues Licht auf das Werk von BEHEMOTH fernab ihrer aufregenden Shows aus Feuer und Chaos. Schaut euch das „Wolves Ov Siberia – live in Maida Vale“ von Polens dunkelster Institution hier an:

https://youtu.be/EUCiWYN5gkA

„I Loved You At Your Darkest“ stellte einen Meilenstein in der Geschichte von BEHEMOTH da, war es so nicht nur das erfolgreichste Album der Band, sondern gleichzeitig ein audiovisuelles Meisterwerk: Vom detaillierten blasphemischen Artwork bis hin zu den höchst bösartigen und gleichzeitig zutiefst emotionalen Tracks, spielen BEHEMOTH erneut mit dem Feuer – und entfachen einen Flächenbrand, der die engstirnige Bigotterie des Christentums auf seine Grundfesten niederbrennt. Nun erwacht das Album zu einem neuen Leben als Tour Edition. Weitere Informationen folgen in Kürze.

Vor Kurzem verkündete die Band, dass sie SLIPKNOT auf ihrer europaweiten „We Are Not Your Kind Tour“ begleiten, die ihren Anfang in Dublin am 14. Januar 2020 findet – der Vorverkauf läuft bereits, etwa die Hälfte der Tour ist ausverkauft.

»We Are Not Your Kind World Tour« – Europe & UK 2020

w/ SLIPKNOT

14.01. IRL Dublin – 3Arena

16.01. UK Manchester – Arena

17.01. UK Newcastle – Utilita Arena

18.01. UK Glasgow – The SSE Hydro *SOLD OUT*

20.01. UK Sheffield – FlyDSA Arena

21.01. UK Nottingham – Motorpoint Arena

22.01. UK Cardiff – Motorpoint Arena *SOLD OUT*

24.01. UK Birmingham – Arena *SOLD OUT*

25.01. UK London – The O2 *SOLD OUT*

28.01. NL Amsterdam – Ziggo Dome *SOLD OUT*

29.01. D Frankfurt – Festhalle *SOLD OUT*

30.01. F Paris – AccorHotels Arena

01.02. LUX Esch-sur-Alzette – Rockhal *SOLD OUT*

02.02. F Lyon – Halle Tony-Garnier

04.02. H Budapest – Papp László Budapest Sportaréna

06.02. PL Lodz – Atlas Arena

08.02. D Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle *SOLD OUT*

09.02. D Munich – Olympiahalle *SOLD OUT*

11.02. I Milan – Mediolanum Forum

12.02. CH Zurich – Hallenstadion

14.02. A Vienna – Stadthalle

16.02. D Hamburg – Barclaycard Arena *SOLD OUT*

17.02. D Berlin – Mercedes-Benz Arena

18.02. D Dortmund – Westfalenhalle *SOLD OUT*

20.02. DK Copenhagen – Royal Arena

21.02. S Stockholm – Ericsson Globe *SOLD OUT*

22.02. N Oslo – Telenor Arena

24.02. FIN Helsinki – Hartwall Arena *SOLD OUT*

08.08. UK Derby – Bloodstock Open Air

More info:

www.behemoth.pl

https://de-de.facebook.com/behemoth/

www.nuclearblast.de/behemoth