Die New Yorker Death Metal Pioniere Suffocation und das diabolische Death/Black Kommando Belphegor haben sich für eine Co-Headline-Tour zusammengeschlossen, die im April 2019 über Europa hereinbrechen wird. Als Special Guest hat die Combo die Niederländer von God Dethroned dabei und die Support Acts Nordjevel und Darkrise. Die Tour startet am 4. April in Ludwigsburg und weitere Daten/Städte werden in Kürze bekannt gegeben.

Belphegor + Suffocation + God Dethroned + Nordjevel + Darkrise

Europe Under Black Death Metal Fire Tour

04.04. D Ludwigsburg – Rockfabrik

05.04. D Essen – Turock

06.04. DK Aarhus – Royale Metalfest *

07.04. D Hamburg – Kulturpalast

09.04. D Osnabrück – Bastard Club

10.04. NL Rotterdam – Baroeg

11.04. NL Alkmaar – Victorie

13.04. NL Enschede – Metropool

15.04. UK London – The Underworld Camden

16.04. LUX Esch-Sur-Alzette – Kulturfabrik ***

17.04. CH Genf – L’Usine

18.04. CH Luzern – Schüür

19.04. D Mannheim – MS Connexion

20.04. D Zwickau – Seilerstrasse

21.04. CZ Brno – Melodka

23.04. RO Bucharest – Quantic Club

24.04. RO Cluj Napoca – Form Space

25.04. CZ Ostrava – Barrack Club

26.04. HU Budapest – Dürer Kert **

28.04. AT Graz – Xplosiv

30.04. IT Ciampino (Rm) – Orion Club

01.05. IT Paderno Dugnano (Mi) – Slaughter Club

* – ohne Belphegor

** – ohne God Dethroned

*** – ohne Nordjeveld

