Der Schwedische Gitarrist, Songwriter und Produzent Tommy Denander entdeckte den Kanadischen Sänger BK Morisson und entschied sich aufgrund dessen unglaublicher Stimme für den Musiker ein Album zu schreiben.

Das Album „Soulfire“ bietet neben dem starken Gesang eine ordentliche Palette namhafter Musiker wie Chris Ousey (Heartland / Snakecharmer), Bill Champlin (Chicago) und Joseph Williams (Toto) an den Backing Vocals, Billy Orrico (Punky Meadows) am Schlagzeug sowie Brian Anthony (Steve Walsh) am Bass und zudem zuständig für das Mastering. Aufgenommen wurde das Album in dem berühmten EMI/Abbey Road Studio in Stockholm, wo Tommy auch arbeitet. Geschrieben und produziert wurde es ebenfalls von ihm und er spielte außerdem Gitarre und Keyboards bei den Aufnahmen im Studio. Der Plan mit BK Morisson stand und um den Sänger herum wurde schließlich die Band Tug Of War gegründet, die Fans von David Coverdale, Bob Seger, Richard Marx und Lou Gramm begeistern dürfte.

