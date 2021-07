Benighted: veröffentlichen neuen Track „A Personified Evil“

Benighted melden sich mit einem brandneuen Track namens A Personified Evil zurück, der als Special Guest Francesco Paoli von Fleshgod Apocalypse enthält. Der Song kann ab sofort über den offiziellen Season Of Mist YouTube-Kanal angeschaut werden und ist auf allen anderen digitalen Plattformen erhältlich.

Sänger Julien Truchan kommentiert: „Los geht’s mit A Personified Evil, unserer brandneuen Single mit niemand anderem als unserem großartigen Bruder Francesco Paoli von Fleshgod Apocalypse! 2:53 Minuten pure Gewalt gibt es in diesem Lyric-Video, veröffentlicht von unserem Freund Guilherme, der einen großartigen Job gemacht hat! Sagt uns, was ihr von diesem neuen Stück Wahnsinn haltet und bitte verbreitet es überall, wo ihr könnt, nicht nur am Strand. 🤣 Danke für eure Unterstützung und lasst uns tanzen! Wir bedanken uns bei Francesco, Remy Headsplit Design, der dieses wunderschöne Artwork veröffentlicht hat, Frek von La Forme Du Son, der die Vocals aufgenommen hat und natürlich Kohle vom Kohlekeller Studio, der den Mix und das Master dieses Tracks gemacht hat! TEILEN, TEILEN, TEILEN!“

Benighted haben bereits neue Europatourdaten für September und Oktober 2021 angekündigt! Die Band wird Aborted während des ersten Laufs der Hell Over Europe 4 Tour unterstützen. Eine vollständige Liste der bestätigten Shows findet ihr unten.

Sänger Julien Truchan kommentiert: „Riesige Neuigkeiten! Mit gekreuzten Fingern, dass diese Pandemie bald vorbei ist, sind wir so stolz und wahnsinnig glücklich, diese unglaubliche Europatour mit unseren Brüdern Aborted anzukündigen: Hell Over Europe 4! Mit diesem Killer-Line-Up werden wir uns wieder auf den Weg machen, um die Brutalität zurück auf die Bühne zu bringen und euch zu zeigen, wie die Tracks unseres letzten Albums Obscene Repressed live klingen. Jede Nacht wird die Gelegenheit sein, mit Freunden und Fans zu feiern, um die Rückkehr dessen zu zelebrieren, wofür wir alle gemacht sind: VERDAMMT BRUTALE LIVE-MUSIK! Ich kann es kaum erwarten, euch alle zu sehen, Leute!“

Benighted, Aborted, The Acacia Strain und Fleddy Melculy:

24.09.2021 Dynamo, Eindhoven (NL)

25.09.2021 De Kreun, Kortrijk (BE)

26.09.2021 MS Connexion Complex, Mannheim (DE)

28.09.2021 Tivoli Vredenburg, Utrecht (NL)

29.09.2021 The Dome, London (UK)

30.09.2021 Trabendo, Paris (FR)

01.10.2021 Musadeath Festival, Nantes (FR)

02.10.2021 John Lennon, Limoges (FR)

03.10.2021 Le Rex, Toulouse (FR)

05.10.2021 Totem, Pamplona (ES)

06.10.2021 Hard Club, Porto (PT)

07.10.2021 RCA Club, Lissabon (PT)

08.10.2021 Shoko, Madrid (ES)

09.10.2021 Salamandra, Barcelona (ES)

10.10.2021 CCO Villeurbanne, Lyon (FR)

11.10.2021 Kiff, Aarau (CH)

12.10.2021 Slaughter Club, Mailand (IT)

13.10.2021 Orto Bar, Ljubljana (SI)

14.10.2021 Barba Negra, Budapest (HU)

15.10.2021 Szene, Wien (AT)

16.10.2021 Feierwerk, München (DE)

17.10.2021 Meet factory, Prag (CZ)

18.10.2021 Randal Club, Bratislava (SK)

20.10.2021 Zbau, Nürnberg (DE)

21.10.2021 Kulttempel, Oberhausen (DE)

Benighted Line-Up:

Julien Truchan – Gesang

Emmanuel Dalle – Gitarre

Fabien Desgardins – Gitarre

Pierre Arnoux – Bass

Kévin Paradis -Schlagzeug

Aufnahmestudio: Kohlekeller Studio (Seeheim-Jugenheim, Deutschland)

Produzent/Mix: Kristian Bonifer

Mastering: Tom Porcell

Gastmusiker:

Sebastian Grihm (Cytotoxin) bei The Starving Beast

Jamey Jasta (Hatebreed) bei Implore The Negative

Karsten Jäger (Disbelief) bei Mom, I Love You The Wrong Way

Cover-Art: Grindesign

