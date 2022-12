Beyond The Black: veröffentlichen neue Single ‚Dancing In The Dark‘

Beyond The Black veröffentlichen heute ihre vierte und letzte Single Dancing In The Dark, bevor das Album Beyond The Black am 13. Januar erscheint. Mit Dancing In The Dark liefert die Band die perfekte Hymne, um die Vergangenheit hinter sich zu lassen und Platz für neues zu schaffen.

Jennifer Haben kommentiert:

„Dancing In The Dark handelt von der Entscheidung, sich nicht unterkriegen zu lassen, wenn es schwierig wird, sondern für sich selbst zu kämpfen! Der Song zeigt eine weitere musikalische Dimension des kommenden Albums und lässt großartige Erinnerungen an unsere Europatour wach werden, auf der er schon zum Fan-Liebling wurde!“

