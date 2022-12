Brothers Of Metal: veröffentlichen episches Musikvideo zu brandneuer Single „Berserkir“

Zwei Jahre seit Veröffentlichung ihres letzten Albums, melden sich die schwedischen Power Metal Krieger Brothers Of Metal mit einem weiteren, neuen Song zurück!

Die Emblas Saga nahm Hörer und Genre-Fans bereits mit auf eine epische Sound Reise in die Gefilde der nordischen Mythologie und Vikinger Abenteuer. Nachdem das Kollektiv aus Falun bereits Anfang dieses Jahres mit ihrer Single The Other Son Of Odin für virale Furore sorgte, folgt heut ein Musikvideo zu einem brandneuen Song, Berserkir.

„Berserkir ist hier! Der wohl knallhärteste Song, den wir je geschrieben haben“, kommentiert die Band, „und gibt euch hoffentlich das perfekte Gefühl, in die kommende Weihnachtsflut zu starten! Wir hoffen, euch gefällt der Track, cheers! Brothers Of Metal.“

Brothers Of Metal haben sich 2012 gegründet, und mit nur zwei veröffentlichten Alben zählen sie bereits zu den absoluten Größen ihres Genres. Bis heute unzählig gefeierte Liveshows und mit mehr als 100 Millionen(!) Streams, müsste man die letzten Jahre schon unter einem Stein gelebt haben um bislang nichts von der 8-köpfigen, charismatischen Truppe gehört zu haben. Weitere News & Infos zu den Brothers Of Metal sollen schon bald folgen!

Brothers Of Metal sind:

Ylva Eriksson – Voice of the Valkyries

Joakim Lindbäck Eriksson – Battle Cries

Mats Nilsson – Tongue of the Gods

Dawid Grahn – Guitar

Pähr Nilsson – Guitar

Mikael Fehrm – Guitar

Emil Wärmedal – Bass

Johan Johansson – Anvil and War Drums

Brothers Of Metal online:

www.facebook.com/brothersofmetaloffical

www.instagram.com/brothersofmetalofficial