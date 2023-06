Beyond The Gates Festival & die Nordischen Botschaften in Berlin: kuratieren die Ausstellung „Der harte Norden – Heavy Metal Aus Den Nordischen Ländern“

Das Beyond The Gates Festival in Bergen, Norwegen und die Nordischen Botschaften in Berlin kuratieren die Ausstellung Der harte Norden – Heavy Metal Aus Den Nordischen Ländern. Die Ausstellung kann ab sofort bis zum 29. September besichtigt werden im Felleshus, Berlin.

Die nordische Metalszene ist weltweit bekannt. Was einst als Untergrundphänomen begann, stellt heute eine gigantische Industrie dar. Extreme-Metal-Bands werden von den angesehensten Kultureinrichtungen eingeladen und mit staatlichen Auszeichnungen geehrt.

Eine erstaunliche Entwicklung. Die Szene entstand im Verborgenen, von Jugendlichen für Jugendliche, frei von jeder Ambition, ein größeres Publikum zu erreichen. Junge Enthusiasten schickten Demotapes in alle Welt und bastelten Fanzines. Schrieben einander Briefe per Hand und wuchsen so zu einer Community zusammen, angetrieben vom Spaß daran, klanglich und ästhetisch Grenzen zu überschreiten.

Extreme Metal ist keine leichte Kost – und soll es auch nicht sein. Bei dieser Musik geht es um Opposition; sie rebelliert gegen eine graue Gesellschaft voller Zwänge, gegen die Banalitäten des Alltags und in manchen Fällen gegen Religion. Sie erkundet die dunkle Seite des Menschseins. Sie will uns erschüttern und fordern und uns Kraft schenken. Mitunter wurde die Grenze zwischen Provokation und Tat überschritten, was schwerwiegende Straftaten zur Folge hatte.

Diese Ausstellung konzentriert sich auf jene Extreme-Metal-Szenen, die sich vor allem im Norden entwickelt haben: Death Metal und Black Metal. Die Bands stammen aus verschiedenen Ländern und unterschiedlichen Milieus; sie verbindet eine starke Leidenschaft, die sich in der Musik ausdrückt. Die einen haben sich von Horrorfilmen inspirieren lassen, die anderen von nordischer Mythologie oder dem Interesse an Okkultismus und Satanismus. Manche wollten einfach nur unfassbar schnell spielen.

So sieht Extreme Metal aus, so fühlt er sich an, so klingt er.

Das ist »Der harte Norden« – willkommen!

Kuratiert von Ika Johannesson und den Co-Kurator·innen Silje Wergeland und Torgrim Øyre (Beyond The Gates Festival).

https://www.nordischebotschaften.org

