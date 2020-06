Enslaved: Starten Fan-Voting für die Setlist ihrer „Chronicles Of The Northbound“ Roadburn Show

Letzte Woche kündigten Enslaved ihre Cinematic Summer Tour an – eine innovative, digitale Tour, bestehend aus drei Online-Events, die in Kollaboration mit führenden Festivals Europas entstanden. Heute ist die Band stolz, Details für das erste Event bekannt geben zu dürfen:

Am 30.07. startet die Tour in Zusammenarbeit mit dem Roadburn-Festival und bietet eine einzigartige Chronicles Of The Northbound-Show. Ab jetzt können Fans für ihre fünf Lieblingslieder von Enslaved abstimmen, aus denen die Band ein karriereübergreifendes Set zusammenstellen wird.

Hier für 5 Lieblingssongs abstimmen: http://nblast.de/EnslavedSetlist

*Das Voting endet am Freitag, den 12. Juni um Mitternacht kalifornischer Zeit*

Streamt das Event am 30. Juli um 20 Uhr CEST hier: http://nblast.de/EnslavedYouTube

Roadburns Artistic Director, Walter Hoeijmakers, kommentiert:

„Von ihrem spontanen Headliner-Slot bei Roadburn 2008 bis hin zu ihrem Status als Artist in Residence und Ivar als Co-Kurator (zusammen mit Einar Selvik) gab es immer eine sehr starke Verbindung zwischen ENSLAVED und dem Roadburn – künstlerisch, musikalisch und persönlich. ENSLAVED auf dieser Cinematic Summer Tour zu unterstützen und ihre Chronicles Of The Northbound-Show veranstalten zu dürfen, macht uns demütig und stolz, da dies ein Beweis für unsere immerwährende Freundschaft ist. Außerdem ist es in diesen Zeiten wichtig, weiterhin Liveshows zu spielen, wenn auch nur virtuell. Es wird uns das Gefühl verleihen, lebendig zu sein und uns Kraft geben, die Situation zu überwinden, mit der wir gerade konfrontiert sind. Vielen Dank, ENSLAVED, dass ihr uns durch eure musikalische Entdeckungsreise weiterhin Hoffnung und Trost spendet.“

Enslaved-Frontmann Grutle Kjellson fügt hinzu:

„Liebe Fans, zunächst einmal vielen Dank für die absolut überwältigende Resonanz im Zusammenhang mit unseren neuesten Eskapaden! Durch harte Arbeit und gerissene Planung (ja, auch in Norwegen machen wir gerissene Pläne!) konnten wir nicht weniger als drei Streaming-Events ins Leben rufen. Das werden Shows mit voller Produktion sein und alle könnt Ihr vollkommen kostenlos ansehen! Das erste der Events „Chronicles Of The Northbound“ findet am 30. Juli in Zusammenarbeit mit dem mächtigen Roadburn Festival statt! Dieses Set enthält Songs aus allen Epochen unserer 29-jährigen Karriere, und wir laden EUCH ein, uns bei der Auswahl der Songs zu helfen! Vom 9. bis 12. Juni könnt Ihr deshalb für eure Lieblingssongs stimmen: http://nblast.de/EnslavedSetlist

Achtung, cooler Bonus: Ihr könnt so viele Biere trinken, wie ihr wollt und so wild abgehen, wie ihr nur wollt (Headbangen, Mosh Pits usw.), ohne aus dem Konzertsaal geworfen zu werden. Eventuell könnte es zu ein paar Problemen mit eurem Vermieter kommen, aber ich bin sicher, am Ende wird er das schon verstehen! Also, bleibt zu Hause, bleibt gesund und haltet die Fackel hoch! Wir sehen uns alle online am 30. Juli!“

Hier findet ihr weitere Infos zu Enslaveds digitaler Sommertour, für die die Band sich mit 3 verschiedenen Festivals zusammenschloss:

30.07. – In Zusammenarbeit mit Roadburn startet die Tour mit einer Chronicles Of The Northbound-Show. Hierfür können Fans JETZT ABSTIMMEN, um ihre 5 Lieblingslieder von Enslaved auszuwählen, und ein karriereübergreifendes Set zu erleben.

20.08. – Die zweite Show wird ein Below The Lights-Set sein, das vom Beyond The Gates Festival präsentiert wird.

30.09. – Hier wird die Band ihre virtuelle Tour beim Summer Breeze Festival zum Abschluss bringen und ein paar ausgewählte neue Songs von ihrem kommenden Album Utgard – The Journey Within präsentieren.

Gitarrist Ivar dazu:

„‚Wir müssen auseinander halten‘ ist ein Spruch des Diskoridiasmus, welche die Situation, in welcher wir uns verbinden, gut beschreibt. Wir alle sind zu verschiedenen Graden isoliert und wir alle vermissen die Live Music. Daher halten wir mit unserem fantastischen Leuten aus dem Management auseinander, mit den Leuten unsers Labels und dem Booking sowie drei unserer besten Freunde, welche die Creme de la Creme der europäischen Festivals vertreten und präsentieren euch diese digitale Festival Tournee. Wir arbeiten bereits hart an der Vorbereitung der Sets und Shows. Danke euch für euren Support, euren Glauben in uns und eure Geduld – Fans wie euch zu haben ist ein absolutes Privileg. Wir sehen uns im Äther!“

Jedes der Events kommt mit besonderen Specials und Überraschungen daher, die im Rahmen der einzelnen Showankündigungen verkündet werden. Alle Shows werden hier zu sehen sein: http://nblast.de/EnslavedYoutube

Schaut euch die Shows auf dem offiziellen Enslaved Youtubekanal an:

https://www.youtube.com/channel/UCpiAJxyAbGPC2FngeSzlrzQ

Um allen die Chance zu geben, Teil dieses Novums der Musikindustrie zu sein, werden alle drei Shows frei zugänglich sein. Eine Spendenoption wird eingerichtet, ebenso wird neues Merchandise für die Cinematic Summer Tour erhältlich sein.

Die Band veröffentlichte vor Kurzem zudem ihre neue Single Homebound:

Die 7“ Version der neuen Enslaved Single ist limitiert auf 500 Stück und hier vorbestellbar (VÖ: 26.06.): http://nblast.de/HomeboundVinyl

Enslaved online:

www.enslaved.no

www.facebook.com/enslaved/

www.instagram.com/enslavedofficial

www.nuclearblast.de/enslaved