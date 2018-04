Auch 2018 wird das BIKE AND MUSIC WEEKEND wieder zu einem spektakulären Wochenende rund um das Thema Musik und Motorräder einladen. Vom 2. bis 5. August 2018 werden auf dem Gelände des Autohof Strohofer dazu etliche namhafte Rockbands zu Gast sein. Frisch als Headliner bestätigt: die legendäre Manfred Mann´s Earth Band und die größte süddeutsche Rammstein-Tribute Band Stahlzeit! Außerdem neu im Line Up: The New Roses, The Picturebooks und Ray Black.

Mit Manfred Mann´s Earth Band findet eine absolute Classic Rock Legende seinen Weg nach Geiselwind. Wer kennt sie nicht? Hits wie „Blinded By The Light„, „Davy’s On The Road Again„, „Father of Day, Father of Night„, „Mighty Quinn„, „I came for you“ besitzen Klassiker-Status.

Vor 40 Jahren hat MANFRED MANN seine legendäre EARTHBAND gegründet, mit der er in den 70igern und Anfang der 80iger Jahre regelmäßig in den Charts war und europaweit in ausverkauften Hallen spielte. Berühmt wurde die Earthband damals schon durch ihre sensationellen Livekonzerte.

Seit 2011 ist Manfred Mann’s Earthband mit neuer Stimme auf Tour: ROBERT HART (ex Bad Company).

Während die künstlerische Dimension RAMMSTEINs für viele ein unerreichbar beeindruckendes Schauspiel bleibt, leben und atmen Stahlzeit im Takt dieses musikalischen Brachial-Herzschlags. Schweiß, Feuer und diese einzigartige Brachial-Energie fährt den Besuchern während der rund zweieinhalbstündigen Show durch Mark und Bein. Kein Wunder – STAHLZEIT sind die europaweit meistgebuchte Tribute Show und setzen mit ihr neue Maßstäbe. Nicht nur für RAMMSTEIN-Fans ein gigantisches und einzigartiges Live-Erlebnis.

Die Wiesbadener von The New Roses zählen im Moment zu den aufstrebendsten jungen Rockbands. Die Gruppe war bereits auf Tour mit Accept, Y&T und den Dead Daisies. Ihr aktuelles Album „One More For The Road“ enterte die Top 20 Charts. Die Gütersloher von The Picturebooks bieten eine zeitlose Mischung aus Indie Rock und Garage Rock und knüpfen damit an den aktuellen Retro-Trend an. Retro wird auch bei Ray Black And The Flying Carpets groß geschrieben. Die Band bietet authentischen Rockabilly 60er Sound.

Das Musik-Festivalerlebnis in Geiselwind wird von unzähligen Chrom-glänzenden Bikes, atemberaubenden Stunt-Shows und Biker-Flair begleitet.

Wie bei kaum einem anderen Event verschmelzen hier Musikfestival mit mehreren Bühnen, gemütlicher Bike-Treff, Mega-Event mit spektakulären Stunts und Custom-Bauten, riesiger Markt rund ums Bike und Open Air Get Together zu einer Einheit.

Die spektakulären Bike-Stuntshows wechseln sich mit der Präsentation von hochglanzpolierten American Cars, gewaltigen Dragracern in atemberaubenden Shows und laut-kreischenden Burn Outs ab, die garantiert wieder einige Reifen zum Platzen bringen werden.

Die Besucher erwarten skurrile Eigenbau-Vehikel, die von ihren stolzen Besitzern hochglanzpoliert und knatternd zur Schau gestellt werden, und dazu warten allerlei kulinarische Schmankerl frisch gegrillt und zubereitet. Wie immer lockt das BIKE AND MUSIC WEEKEND mit einem prall gefüllten Rahmenprogramm Biker und Fans aus aller Welt zum Autohof Strohofer. Den Auftakt macht dabei jedes Jahr traditionell das große Bikerfrühstück, bevor auf der Showmeile die Stuntshows und Contests beginnen.

Am Samstag lockt nach dem Frühstück die Bike- und Carshow zur Showbühne.

Am Sonntag schließt das Wochenende mit dem traditionellen Biker-Gottesdienst mit Manuela Strohofer und Johannes M. Roth auf der Showbühne ab, bevor letztlich die Pokale für die Car- und Bikeshows feierlich verliehen werden.

Neben all diesen Highlights wartet das gewohnt prall gefüllte Programm mit weiteren Events und Aktionen auf, die sich besser niemand entgehen lassen sollte. Weitere Bandbestätigungen werden in Kürze bekannt gegeben.

Ein Geheimtip: auch an der Chili Bar gibt ´s musikalische Unterhaltung! Hierfür sind bereits Mike Hempel und DJ Go bestätigt.

Tickets und weitere Infos:

www.bike-and-music-weekend.de

