Skindred: Veröffentlichen neue Single/neues Video „That ´s My Jam“ – neues Album „Big Tings“ erscheint am 27. April

Die walisischen Ragga-Rock / Metal-Visionäre SKINDRED haben mit „That ´s My Jam“ eine neue Single bzw ein neues Video an den Start gebracht. Es ist sozusagen der Endspurt-Warm Up zu ihrem siebten Album Big Tings und zugleich der wohl größte Hit ihres Albums – zeitgemäß, jedoch voll urtypischer Handschrift beweisen SKINDRED damit, dass sie nach wie vor am Puls der Zeit sitzen – oder vielleicht sogar mehr denn je, denn „That ´s My Jam“ besitzt alles, was ein Hit 2018 besitzen sollte: Eingängigkeit, eigenen Charakter und absolute Coolness.

Der Nachfolger zum vielbeklatschten Volume von 2015 ist ein schnaubendes, stampfendes Monster voller ultra-heavier, bis zum Anschlag verzerrter Riff-Einschläge, die sich die Klinke in die Hand mit Benji Webbes fieberhaften Raps geben. Energetischer Metal und Punk reiben sich an smoothen Melodien – und selbstverständlich lassen Skindred hier keinen von der Tanzfläche, bevor sie nicht ein paar ihrer gigantomanischen Gänsehaut-Refrains gedroppt haben. Überlebensgroße Songs, überlebensgroßer Sound! Und dann ist da noch die Single ‘Machine‘ mit Mikrofon-Support von Reef-Sänger Gary Stringer und Motörhead-Sechssaiter Phil Campbell: das Ding ist so infektiös, dass kein Geringerer als AC/DC-Frontmann Brian Johnson den Song als Intro und Outro für seine TV-Show „Cars That Rock“ verhaftete! Schnappt Euch Skindred und eine ordentliche Dosis „Newport Helicopter“-Action bei einer ihrer explosiven Shows 2018!

