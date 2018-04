Vier Jahre sind seit dem letzten Album „Electric Revelation“ vergangen und nun melden sich MOTORJESUS mit einem Paukenschlag zurück: am 15.06.2018 erscheint ihr neues Album „RACE TO RESURRECTION“ über Drakkar / Souldfood!

Hier kann das Album ab sofort vorbestellt werden:

https://lnk.to/RaceToResurrection

Heute schon könnt ihr das Lyric-Video zur ersten Single „King Collider“ bestaunen:



Spätestens mit dem Chart-Einstieg ihres letzten Albums „Electric Revelation“ haben MOTORJESUS 2014 die Pole-Position in Sachen Heavy-Rock aus Deutschland erobert. Auf etlichen Festivals (wie dem Summer Breeze oder dem Rock Hard Open Air) und diversen Tourneen fahren die deutschen Vollgasrocker mit ihrer kompromisslosen Mischung aus Classic Rock, traditionellem Metal und Rotz-Rock etliche Erfolge ein.

Frontmann Chris Birx über die Zeit seit dem letzten Album:

„Manchmal kommt dir das Leben dazwischen, Familien wachsen oder die Prioritäten verschieben sich. So kann es halt gehen. Wir haben aber das beste versucht aus der Situation zu machen und versucht das beste was wir an Songs schreiben konnten abzuliefern.“

Der Kampf um die Heavy-Rock-Krone 2018 hat vielleicht gerade erst begonnen, ein Platz auf dem Siegertreppchen ist jetzt schon definitiv an MOTORJESUS vergeben.

THE RACE IS ON!

Dan Swanö (Unisound Studio, Edge Of Sanity, Witherscape), der das Album auch wieder produziert hat, über „RACE TO RESSURECTION“

:

„MOTORJESUS are back with a vengeance and bunch of killer tracks to make your engines roar! If you like their previous stuff you surely won’t be disappointed! MOTORJESUS are here to stay!“

MOTORJESUS werden die Veröffentlichung ihres neuen Albums außerdem mit einer Releaseshow im Essener Turock gebührend feiern, das sollte man sich nicht entgehen lassen:

15.06. Essen / Turock

MOTORJESUS online:

https://www.facebook.com/motorjesus/

http://www.motorjesus.net

Kommentare

Kommentare