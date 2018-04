Zum 10. jährigen Jubiläum der Band NANCYBREATHING erscheint am 25.05.2018 das zweite Studioalbum “Awake“ unter ihrem neuen Label Boersma Records.

Doch schon vor Veröffentlichung machen sie die Tür einen Spalt weit auf, um einen ersten Eindruck von Ihrem neuen Werk preis zu geben. Doch die erste Single „Too many“ ist erst der Anfang. Es steht noch so einiges für die Zukunft an. Spätestens beim Releasekonzert am 26.05.2018 in Gladbeck sollte man sich davon überzeugen.

Weitere Infos zu NANCYBREATHING:

Homepage: https://www.nancybreathing.com

Facebook: https://goo.gl/ExEXpY

YouTube: https://goo.gl/nYse3o

Label: http://www.boersma-records.com/

