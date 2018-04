Seit Jahrzehnten gilt LIZZY BORDEN als einer der Top-Frontmänner, wenn es um theatralischen Rock geht, und am 15.6. wird er nach elf Jahren wieder ein Album veröffentlichen. ‚My Midnight Things‘ erscheint über Metal Blade Records, und angesichts der satten Härte von Tracks wie dem eröffnenden ‚Obsessed With You‘ oder von ‚The Scar Across My Heart‘ scheint die längere Sendepause der Freude des Mannes am Rocken und Schocken nicht geschadet zu haben. „Wir waren ja die ganze Zeit über weltweit auf Tour, aber ich habe das Aufnehmen im Studio vermisst. Für mich ist die neue Scheibe ein Neubeginn, ich habe sozusagen die Reset-Taste meiner Karriere gedrückt“, sagt Borden.

Nach der Unterzeichnung eines neuen Vertrags mit Metal Blade anhand dreier starker Demo-Tracks produzierte Borden ‚My Midnight Things‘ selbst mithilfe von Joey Scott, der auch das Schlagzeug einspielte. „Ich wusste, wie alles klingen sollte, und war überzeugt davon, den richtigen Produzenten dafür finden zu können. Meine Methoden unterscheiden sich deutlich vom gegenwärtigen Konsens, doch Joey hat das begriffen und die gleichen Vorstellungen wie ich.“

Gemixt wurde das Album von Greg Fidelman (Metallica, Black Sabbath, Adele, U2), das Mastering übernahm Tom Baker (David Bowie, Rob Zombie, Marilyn Manson, Tom Petty).

Borden will bald wieder touren. „Ich habe schon angefangen, ein Showprogramm für ‚My Midnight Things‘ zu entwickeln, und brenne darauf, die Stücke live zu spielen. Da es dort draußen so viele begabte Instrumentalisten gibt, finde ich bestimmt die richtigen, mit denen ich gern auf die Bühne gehen und reisen werde. Bereits anhand dessen, was im Augenblick geplant ist, wird das die beste Show, die ich je geboten habe. Ich bin wirklich so aufgeregt wie schon seit Jahren nicht mehr. Der große Höhepunkt kommt erst noch!“

‚My Midnight Things‘

1. My Midnight Things

2. Obsessed with You

3. Long May They Haunt Us

4. The Scar Across My Heart

5. A Stranger to Love

6. The Perfect Poison

7. Run Away with Me

8. Our Love Is God

9. My Midnight Things (Reprise)

10. We Belong to the Shadows

