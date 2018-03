Rock Hard präsentieren das neue Lyric-Video zu High To Hell von den Stoner-Fuzz-Rockern Black Rainbows:

https://www.rockhard.de/news/newsarchiv/newsansicht/52427-black-rainbows-feiern-high-to-hell-lyric-videopremiere.html

Der Song stammt vom am 06.04. erscheinenden Album Pandaemonium, das man hier vorbestellen/erwerben kann.

Sänger und Gitarrist Gabriele Fiori dazu:

„We are super excited to release this lyric video! High To Hell is one of the most direct and representative songs of the album, also Pandaemonium is a mix of different sounds.

But we can say this is the hit single! Just play it as loud as you can!“

Tourdaten:

16.03.2018 IT Rome-30 Formiche

22.03.2018 CH Martigny-Sunset Bar

23.03.2018 IT Torino-Blah Blah

24.03.2018 IT Parma-Titty Twister

29.03.2018 CH Olten-Coq D’Or

30.03.2018 CH Seewen-Gaswerk

31.03.2018 FR Strasbourg-Maison Bleue

01.04.2018 AT Feldkirch-Graf Hugo

02.04.2018 AT Graz-Club Q

03.04.2018 AT Wien-Viper Room

04.04.2018 AT Salzburg-Rockhouse

05.04.2018 DE Augsburg-City Club

06.04.2018 AT Innsbruck-PMK

07.04.2018 IT Milano-Cox 18

19.04.2018 CH Winterthur-Gaswerk

20.04.2018 DE Frankfurt-Feinstaub

21.04.2018 BE Arlon-L’Entrepot

22.04.2018 DE Osnabruck-Bastard Club

23.04.2018 DE Mannheim-Kurzbar

24.04.2018 DE Stuttgart-Keller Klub

25.04.2018 DE Berlin-Jagerklause

26.04.2018 DE Dresden-Chemiefabrik

27.04.2018 DE Leipzig-Geiszer 16

28.04.2018 DE Erfurt-Tiko

Über Black Rainbows:

Bock auf ´ne Arschkicker-Mixtur aus Black Sabbath, Monster Magnet, Hawkwind und Fu Manchu, auf ´nen psychedelischen Heavy-Space-Rock-Sturm?

Das hoffen wir doch. Pandaemonium heißt das neue Album der Black Rainbows.

Italiens Stoner-Helden knüpfen perfekt an die Vorgänger an, zeigen sich zuweilen sogar noch einen Zacken heavier und servieren zudem mit Grindstone eine saucoole Doom-Sludge-Stoner-Suite (yeah!). Darüber hinaus sind die Gitarren von Bandkopf Gabriele Fiori dermaßen fuzzy as fuck, dass es ´ne wahre Freude ist.

Kommentare

Kommentare