Blackscape: streamen brandneue Single aus kommenden Album „Suffocated By The Sun“

Die schwedische Death/Thrash Metal Band Blackscape veröffentlicht am 7. Juli 2023 ihr erstes Studioalbum. Suffocated By The Sun erscheint als CD Digipak, limitierter Vinyl Auflage sowie in digitalen Formaten über Massacre Records, Vorbestellungen sind HIER möglich.

Nach einer ersten Single-Auskopplung, dem Album Titeltrack, hat die Band nun einen Videoclip zum epischen Thrash Banger Bow To Me veröffentlicht! Über den Song, welcher von dem Film Life Of Brian inspiriert ist, siniert die Band: „Wenn du endlich die Schichten der Lügen durchschaust, auf denen dein Leben aufgebaut ist, und dich von ihnen befreist, nur um zu erkennen, dass deine neue Realität kein schönerer Ort ist und die Lügen nie ein Ende zu nehmen scheinen.“

Den neuen Blackscape Clip seht ihr ab sofort hier:

2018 gegründet, haben die Bandmitglieder ihre Vergangenheit in zahlreichen Bands wie Darkane, STASS, F.K.Ü und The Project Hate. Ihr kommendes, fulminantes Debüt fasst alles zusammen, wofür Blackscape stehen: Suffocated By The Sun überzeugt mit schweren Riffs in einem erfrischenden Mix aus Thrash und Death Metal, der dich mit eingängigen Melodien in den Bann ziehen wird. Mit ihrer donnernden Mischung aus Thrash und Death Metal in eingängigen und doch herausfordernden und überraschenden Kompositionen sind Blackscape der Schlag ins Gesicht, den die Szene mal wieder gut vertragen könnte!

Suffocated By The Sun wurde von Lawrence Mackrory in den Rorysound Studios (Bloodbath, Decapitated, Darkane) gemischt und gemastert, das Cover-Artwork stammt von Pär Olofsson.

Suffocated By The Sun Tracklist:

1. Waste Of Humanity

2. Bow To Me

3. Suffocated By The Sun

4. Enslaved

5. Nailed To The Cross

6. First In Line

7. Colonized By The Dark

8. Purified Disease

9. Stained By Sin

10. The Blackscape (CD Bonustrack)

Blackscape sind:

Lawrence Mackrory – Gesang

Tage Andersson – Gitarre, Bass

Thomas Ohlsson – Schlagzeug, Percussion

Blackscape online:

http://www.blackscape.se

https://www.facebook.com/Blackscape.se

https://www.instagram.com/blackscape.se