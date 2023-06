Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS): findet an den beiden Wochenenden 22.07.-23.07 und 28.07.-30.07.2023 im Schlosspark in Bückeburg statt

Das MPS, weltgrößtes reisendes Mittelalterfestival, macht wieder Halt in Bückeburg und präsentiert an den beiden Wochenenden 22./23. Juli und 28./30. Juli im Schlosspark wieder seine phantastische mittelalterliche Erlebniswelt. Auf zwei Bühnen erleben die Gäste bekannte und beliebte Bands der Szene, darunter Ye Banished Privateers, The Dolmen, John Kanaka & The Jack Tars, Rapalje, Tir Saor, Cobblestones, Saor Patrol, Comes Vagantes, die Zauberer Heiko und Orlando von Godenhaven, den Kraftjongleur Bagatelli, den Sagamann Liam Bo Skol sowie das Puppentheater Kiepenkasper. Die Falknerei Skyhunters Frechen präsentiert ihre Greifvögel.

Auf den Kampfplätzen finden täglich mehrmals Turniere der Ritter zu Pferde und der Fußtruppen statt, und auf dem Platz unterwegs sind die Seifenblasenartisten von Nebenbeisorgenfrei, das Stelzentheater Incanto sowie der besonders bei Kindern beliebte Raptorex-Saurier. An den Samstagen erleben die Gäste den schaurigen Pestumzug der Heerlager und die große Feuershow von Danse Infernale.

Auf mehr als 120 Ständen bieten Händler, Handwerker, Gastronomen und Tavernen ihre Waren, Speisen und Getränke an, tausende Sitzplätze unter Sonnensegeln und dem riesigen Sonnenschutzzelt laden zum Rasten ein, und 50 Heerlager gewähren den Besuchern Einblick in die Zeit des 13. Jahrhunderts. Ein ganz besonderer Höhepunkt am 30.7. ist auch der Auftritt von Heavysaurus. Diese Band, in Saurier- und Drachenkostümen, spielt Heavy Metal Rock für Kinder ab 3 Jahren und hat inzwischen tausende Fans in ganz Deutschland gewonnen. Weitere Attraktionen: Das beliebte Bruchenballturnier, die große Dinosaurieraustellung mit mehr als 150 Drachen aus Stahl, Beton, Eiche und Kunststoff, sowie Bruce, ein 15m langer und fast 5m hoher Hai, alle wunderbare Motive fürs Fotoalbum. Für die ganz kleinen Gäste ist ein Wasserspielplatz und ein Sandspielplatz eingerichtet. Der Eintrittspreis beträgt an allen 4 Tagen 18 Euro für Gäste ab 15 Jahren und 9 Euro für Gäste von 7 bis 14 Jahren. Kinder unter 7 Jahren zahlen keinen Eintritt.

Direkt an den Mittelaltermarkt angrenzend die Musikarena: dort treten am Freitag, den 28.07.2023 und an den beiden Samstagen Spitzenbands der Mittelalter- und Folk-Szene, darunter Versengold, In Extremo, Fiddlers Green, Subway To Sally, Rauhbein, Schandmaul, Feuerschwanz, Mr. Hurley & Die Pulveraffen und Saltatio Mortis auf (jeweilige Spielzeiten auf der Website). Für die Musikarena ist am Freitag und an den Samstagen eine zusätzliche Eintrittskarte erforderlich. Diese kostet 34 Euro für Gäste ab 15 Jahren bzw. 17 Euro für Gäste von 7 bis 14 Jahren. Kinder unter 7 Jahren frei.

An den beiden Sonntagen ist der Zugang zur Musikarena bereits im Preis für den Mittelaltermarkt enthalten. Kartenvorverkauf, Spielpläne und alle Informationen auf www.spectaculum.de