Oxymorrons: kündigen Sie das Album „Melanin Punk“ an und veröffentlichen Sie die neue Single „Graveyard Words“

Die Boundary-Pushing Melanated Punk-Band Oxymorrons freut sich, ihr mit Spannung erwartetes Album Melanin Punk ankündigen zu können, das am 20.10.2023 über Mascot Records erscheinen wird. Mit der Ankündigung einhergeht die mitreißende dritte Single Graveyard Words, die noch mehr von den vielfältigen Einflüssen und der innovativen Musikalität der Band zeigt.



Visualiser Graveyard Words:





Hört euch Graveyard Words an und sichert euch das Melanin Punk Album: https://lnk.to/oxymorrons





Graveyard Words verschmilzt die fesselnden Klänge von Drum und Bass mit Anklängen an den einzigartigen Vibe von Turnstile und ein wenig Kid Cudi. In einer kühnen Erkundung ihrer musikalischen Inspirationen haben Oxymorrons es wieder einmal gewagt, etwas völlig Neues zu schaffen und einen Track zu kreieren, der mit Konventionen bricht.



Auf die Frage nach der Inspiration hinter Graveyard Words erklärten Oxymorrons gemeinsam: „Es geht darum, mit Absichten zu sprechen. Worte haben Gewicht und man kann mit den Dingen, die man sagt, Positives, aber auch Negatives manifestieren – im Extremfall kann es einen das Leben kosten. Es geht um die Gesetze der Anziehung durch Worte. Der Refrain klingt wie eine Drohung, die von einem Individuum ausgeht – wie „pass auf, was du sagst, sonst mach ich dich fertig“ – aber in Wirklichkeit wurde er aus der Perspektive des Universums/Karmas geschrieben, das uns Menschen warnt. Ein kleines Beispiel ist, dass wir versuchen, das Wort „Hass“ nicht in unserem Wortschatz zu verwenden, wenn wir etwas beschreiben, das uns nicht gefällt. Wir sind nicht immer erfolgreich, aber wir versuchen einfach, dieses Wort zu entfernen, damit wir keinen Hass in unser Leben anziehen und das Tor offen lassen, durch das der Hass kommen kann. Man zieht an, was man projiziert, und wir projizieren Positivität“.



Graveyard Words knüpft an den Erfolg der vorangegangenen Singles Enemy und Last Call an, die breite Anerkennung fanden und Oxymorrons Platz als einer der aufregendsten und radikalsten Acts in der Musikbranche festigten. Jede Veröffentlichung von Melanin Punk zeigt, dass die Band neue klangliche Territorien erkundet und dabei ihrem rebellischen Geist und ihrer unverfälschten Authentizität treu bleibt.



Der Name des kommenden Albums der Band leitet sich von dem Konzept des Melanins als einer verbindenden Kraft ab, die über die reine Hautfarbe hinausgeht. Oxymorrons definieren Melanin-Punk als Sinnbild für Kultur, ein rebellisches Ethos und eine Feier der gemeinsamen menschlichen Erfahrung. Die Band sieht sich als Vertreter des Volkes, die die Vielfalt der Menschheit begrüßen und ihre Musik als Katalysator für die Einheit nutzen. Sie sagen: „Es geht um Gemeinschaft, nicht um Spaltung. Oxymorrons ist für uns, aber das Projekt repräsentiert die Menschen und das, was uns zusammenbringt. Unser ganzes menschliches Dasein dreht sich um Verbindung. Es ist die Einzigartigkeit eines jeden in der Band, die uns zu einer verrückten Klangschmelze macht, und das ist eine großartige Analogie zu dem, was wir über die Welt als Ganzes denken.“



Oxymorrons beschreiben ihr Melanin Punk-Album als ein cineastisches Erlebnis und das einzigartigste gemischte Baby, das du je gesehen hast, das auf dem Fundament aufbaut, das sie mit ihrer EP Mohawks And Durags gelegt haben. Während die EP die Hörer in eine Reihe von Energien und Vibes einführte, nimmt das Album die Fans mit auf eine immersive Reise innerhalb jedes einzelnen Songs. Melanin Punk symbolisiert den Höhepunkt der verschiedenen Hintergründe, Exzentrizitäten und makellosen Unvollkommenheiten der Bandmitglieder, was zu einer außergewöhnlichen künstlerischen Kreation führt.



Während sie sich auf die Veröffentlichung des Albums vorbereiten, werden Oxymorrons auf Corey Taylors Solotour die Bühnen in den USA unsicher machen. Sie sind begeistert: „Von einer Legende mitgenommen zu werden und mit ihm zu rocken, ist der Wahnsinn. Das Universum wirkt seine Magie. Corey Taylor hörte uns zum ersten Mal auf ShipRocked, oben im Jahr 2022, an einem Strand. Jetzt können wir es an Land machen!“



Die Fans sollten ihre Ohren offen halten für weitere Musik, Merch-Drops, Tourdaten und aufregende Partnerschaften in der Zukunft.