Die Epic Death/Black Metal Formation Bleeding Gods ist stolz, ankündigen zu können, dass sie ihre neue ’Metal Queen‘ gefunden haben. Von heute an wird Yessica Otten all die harten und brutalen Bass Parts liefern.

Yessica sagt: „Ich kenne Bleeding Gods jetzt schon einige Zeit lang und ich finde sie sind eine sehr interessante Mischung aus verschiedenen Leuten und unglaublich talentierten Musikern. Es ist wirklich eine Ehre für mich jetzt ein Teil von Bleeding Gods zu sein und ich könnte nicht aufgeregter darüber sein. Ich freue mich darauf, zur Zukunft dieser Band beizutragen und euch alle auf Tour zu treffen!“

Die Proben für die ersten Live-Shows mit Yessica haben schon begonnen. Im Moment arbeiten Bleeding Gods bereits mit Hochdruck am Nachfolger von Dodekathlon, also heißt es dranbleiben für weitere Informationen!

Live Impressions #1: https://youtu.be/3qZjdfr7oLc

Live Impressions #2: https://youtu.be/u1tqytTSv4Q

Bookings: info@theflamingarts.eu, http://www.theflamingarts.eu/

Holt Euch hier Euer Exemplar des aktuellen Albums Dodekathlon.

Mehr zu Dodekathlon:

From Feast To Beast [MUSIC VIDEO]: https://youtu.be/bakhuYIHAfo

From Feast To Beast [MAKING OF]: https://youtu.be/nLYxA5BGYQs

Tripled Anger [LYRIC VIDEO]: https://youtu.be/sVEpzC9XtlM

Tripled Anger [DRUM VIDEO]: https://youtu.be/yQGZ1OWyURc

Beloved By Artemis [LYRIC VIDEO]: https://youtu.be/iKkduGV0GDo

Beloved By Artemis [PLAYTHROUGH]: https://youtu.be/Di4U7Hf5TDI

Bleeding Gods sind:

Mark Huisman – Vocals

Ramon Ploeg – Gitarre

Rutger van Noordenburg – Gitarre

Yessica Otten – Bass

David Gutierrez Rojas – Keyboard

Daan Klemann – Schlagzeug

Weitere Infos:

www.bleedinggods.net

www.facebook.com/bleedinggods

www.nuclearblast.de/suche/bleedinggods

Kommentare

