Ascheregen haben ein neues Video zu Untot veröffentlicht. Der Song ist auf dem gleichnamigen Album enthalten, welches über Pure Underground Records veröffentlicht wurde.

Die Band Ascheregen wurde im Jahr 2017 gegründet und hat sich dem Heavy Metal der alten Schule verschrieben, den sie liebevoll auf Grund des deutschsprachigen Gesangs „Deutsches-Metall“ nennen. Musikalisch orientiert man sich an den alten Hasen des Metiers, z.B. Ozzy Osborne, Ronnie James Dio oder Accept. Besonders die Gitarrenarbeit von Kratos P. trägt dazu bei. Der Gesang des Projekts ist in deutscher Sprache gehalten und wird von der Doppelspitze Lilith Frost und Kaleun Cronos getragen. Insbesondere die Tatsache, dass eine weilbliche und eine männliche Stimme in unterschiedlicher Gewichtung die Stücke der Band tragen, führt zu den abwechslungsreichen Linien der Band. Das Keyboard von Daniel van Helsing setzt ebenfalls Akzente, die an den Hard Rock der frühen achtziger Jahre erinnert. Gleichzeitig sorgt die Rhythmusgruppe mit Leroy Blanche und Herbert Maul dafür, dass das Ganze den richtigen Druck bekommt. In jedem Fall zeigt sich, dass härte deutsche Musik nicht klingen muss wie Rammstein oder die Böhsen Onkelz, die der Szene ihren Stempel aufgedrückt haben und dafür sorgen, dass viele neue Bands versuchen den Stil dieser Genrebegründer nachzuahmen. Hier ist es Ascheregen gelungen sich einen eigenen Stil zu bewahren und mit dem Album Untot harten, druckvollen Metal mit deutschen Texten zu verwirklichen.

Mit „tunes of war“- songwriting supporter A. Püschel, und Kaleun Debus vom Promoportal Germany.

Line-Up:

Kaleun Cronos – vocals, guitars

Lilith Frost – vocals

Kratos P. – guitars

Daniel van Helsing – keyboard, piano, backing vocals

Leroy Blanche – drums

Herbert Maul – bass

www.facebook.com/Ascheregen.Band/

Kommentare

Kommentare