Ein Sturm zieht auf aus dem Norden! Das junge finnische Quintett Blind Channel liefert auf Blood Brothers eine brandheiße Attacke aus donnernden Riffs, eingängigen Grooves und einer mitreißenden Fusion aus Melodien mit Hit-Potential und energiegeladener Wucht ab. Das Album der skandinavischen Nu/Crossover Metaller erscheint am 20. April via Outofline/Rough Trade.

Was soll man sagen? Diese Jungs haben es einfach drauf, Songs aus dem Ärmel zu schütteln, die sich unnachgiebig im Ohr festsetzen und sie sind wahre Meister darin, diese mit Wucht und Power auf die Bühne zu bringen. Auf ihrem neuen Album, Blood Brothers, finden Blind Channel irgendwie immer die perfekte Balance zwischen Ohrwürmern mit Suchtpotential, ungestümer Energie und genau dem richtigen Quäntchen roher Gewalt, um den Stücken die letzte Würze zu geben. Hymnen, wie das groovige Sharks Love Blood, die peitschende Attacke von Wolfpack oder das gigantische Alone Against All sind wie für die großen Stadien bestimmt und spornen zu spontanem Freidrehen, inklusive Mitsingen und gleichzeitigem Moshpit-Gebange, an – eine Energie, die auch auf Album-Länge nie abreißt. Die Band verbindet Elemente aus einer Vielzahl verschiedener Genres, jagt sie durch ihren musikalischen Fleischwolf aus jugendlicher Energie und erweckt ein umwerfend melodisches Monster, das dazu bestimmt ist, die Welt zu erobern! Blood Brothers erscheint, neben der regulären Album-CD auch als Deluxe-Doppel-Disc, mit dem Vorgängeralbum Revolutions als Bonus und als streng limitiertes 180-Gramm-Vinyl.

Blind Channel sind:

Joel Hokka – Vocals & Guitar

Niko Moilanen – Vocals

Joonas Porko – Guitar

Olli Matela – Bass

Tommi Lalli – Drums

https://www.facebook.com/BlindChannelBand/

