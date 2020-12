Bloodspot: erste digitale Single & neues Video online

Bloodspot aus Limburg an der Lahn zelebrieren im Kern die rohe und dunkle Seite des Thrash Metal. Genre-Konventionen zum Trotz, erweitert die Band stets die emotionalen Grenzen ihres Sounds und lässt mehr und mehr genrefremde Stilistiken mit einfließen. Nun sind Bloodspot endlich zurück und werden ihr neues Album The Cannibal Instinct am 12. März 2021 via Reaper Entertainment veröffentlichen.

Um den Pre-Order Start zu feiern, präsentiert die Band heute die neue digitale Single Our Workers´ Back von dem bald erscheinenden Release The Cannibal Instinct, welcher weltweit am 12. März 2021 via Reaper Entertainment Europe veröffentlicht wird.

Das offizielle Video zum Song seht Ihr hier:

https://www.youtube.com/watch?v=Vtawj7rfcBo



Bestellt Euch die Platte hier vor: http://www.reapermusic.de/bloodspot-cannibal

Die Band kommentiert:

„Während eine globale Krise uns an unsere Belastunsgrenzen zu bringen scheint, haben einige von uns erfahren müssen wie schmerzvoll und unnütz es sein kann als systemrelevant oder nicht systemrelevant klassifiziert zu werden.

Ungeachtet dessen sollte eines nicht vergessen werden: Ein Großteil der Arbeiter, welche für den Erhalt unserer Wohlstandes und unseres in weiten Teilen dekadenten Lebensstils, absolut relevant sind, haben niemals einen Fuß in unser Land oder gar auf unseren Kontinent gesetzt.

Viele von ihnen leben ein Leben in elender Armut. Menschen, die keine Wahl haben. Solche, die sich GEZWUNGEN sehen das Spiel des Ungleichgewichts in dieser Welt mitzuspielen. Vor allem aber sind es jene Kinder, denen das Glück in eine Wohlstandsgesellschaft hineingeboren zu werden, nicht zuteil wurde. „

Dieses Album schlägt für die Band das nächste Kapitel auf. Mit der aktuellen Besetzung haben sich neue Wege im bandeigenen Sound und darüber hinaus erschlossen. Altbewährtes dringt ins Unbekannte ein. Nie zuvor klang diese Band so düster und so variabel.

