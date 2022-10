Bodysnatcher: veröffentlichen neues Video „Value Through Suffering

Die Deathcore Band Bodysnatcher aus Florida hat letzten Freitag ihr Video zu Value Through Suffering veröffentlicht. Die vernichtende Hymne, stammt vom Album Bleed-Abide der Band, das Anfang des Jahres über MNRK Heavy veröffentlicht wurde.

Schlagzeuger Chris Whited kommentiert den mitreißenden Song wie folgt: „Value Through Suffering wurde als Botschaft an mich selbst geschrieben, dass man sich von den Kämpfen im Leben nicht unterkriegen lassen soll, sondern dass man sich durch sie zu einer besseren, stärkeren Version seiner selbst entwickeln kann. Setz dich also wirklich hin und fühle die schrecklichen Dinge, die du durchgemacht hast, und schätze die Person, die du heute bist.“

Das Video Value Through Suffering von Bodysnatcher, produziert von Eric DiCarlo in den Squared Up Studios:

Carnifex | Chelsea Grin – EU/UK Tour 2022

Special Guests:

Bodysnatcher

Varials

The Convalescence

27.11.22 Germany Karlsruhe @ Weisse Rose

28.11.22 Germany Hamburg @ Logo

03.12.22 Germany Chemnitz @ AJZ

05.12.22 Germany Berlin @ Hole 44

06.12.22 Germany Nürnberg @ Z-Bau

09.12.22 Switzerland Aarau @ Kiff

19.12.22 Germany Köln @ Essigfabrik

20.12.22 Germany München @ Backstage

Bodysnatcher online:

https://www.facebook.com/Bodysnatcherfl

https://bodysnatcherofficial.com