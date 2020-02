Bonfire: neues Album „Fistful Of Fire“ kommt am 03. April 2020

Der neue Silberling Fistful Of Fire besticht nicht nur durch sein exzellentes Hard Rock Cover-Artwork, sondern beinhaltet zudem 14 überragende neue Songs.

Die Kombination aus hartem Sound und großen Melodien passt perfekt zu Bonfire. Das beweisen die deutschen Hard Rock Legenden einmal mehr mit ihrem neuen Album Fistful Of Fire, welches wieder alle Bonfire typischen Trademarks aufweist, die die Fans rund um den Globus begeistern: charismatischer Gesang, griffigen Riffs und Hooks und treibenden Grooves!

Fistful Of Fire kann mit Fug und Recht als bis dato härteste Bonfire-Scheibe überhaupt bezeichnet werden. „Angedeutet hat sich diese Entwicklung bereits beim letzten Mal“, erklärt Gitarrist und Bandgründer Hans Ziller. „Diesmal sind wir jedoch noch entschlossener und konsequenter vorgegangen.“

Erhältlich als: Digipak, Ltd. Gtf. Clear Orange und Ltd. Gtf. Clear Red/Black Splatter (AFM Shop exclusive)

Tracklist:

01 The Joker

02 Gotta Get Away

03 The Devil Made Me Do It

04 Ride The Blade

05 When An Old Man Cries

06 Rock’n’Roll Survivors

07 Fire And Ice

08 Warrior

09 Fire Etude

10 Breaking Out

11 Fistful Of Fire

12 The Surge

13 Gloryland

14 When An Old Man Cries (Acoustic Version)

Fistful Of Fire-Tour in 2020:

02.04. DE Bad Friedrichshall

03.04. CH Aarburg

04.04. DE Reichenbach

05.04. DE Obermarchtal

06.04. DE München

07.04. DE Konstanz

08.04. CH Martigny

13.04. DE Köln

14.04. DE Gersthofen/Augsburg

15.04. DE Nürnberg

16.04. DE Hamburg

17.04. DE Kiel

18.04. DE Arnsberg

22.04. BE Ittre

23.04. DE Oberhausen

24.04. DE Mannheim

25.04. DE Kulmbach

26.04. DE Ingolstadt

16.05. DE Hagen

21.05. DE Marxheim

22.05. DE Illertissen

13.06. DE Losheim am See

16.07. DE Fritzlar

18.07. DE Baierbrunn

01.08. CZ Bakovnad Jizerou

20.08. DE Selk

19.09. DE Altenbergen