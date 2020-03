Bonfire: statt Geisterkonzert nun Geister-TV-Talk

Eigentlich wollten Bonfire am 03.04. im Zuge des Fistful Of Fire Releases ein Geisterkonzert spielen und im Netz streamen. Durch die weiteren Einschränkungen der Länder musste die Band das Vorhaben aber dann doch wieder absagen. So ganz im Regen stehen lassen wollte man die Fans dann aber doch nicht, denn heute meldet die Band sich via Facebook erneut zu Wort. Vom Geisterkonzert geht es nun zum Geisterlivetalk mit Livechat und Skype-Schaltung. Bandgründer Hans Ziller und Gitarrist Frank Pane stellen sich Moderatorin Tina Schüssler im Livetalk, während die anderen Bandmember dem Livestream und Livechat via Skype zugeschaltet werden. Bonfire werden ihr aktuelles Album Fistful Of Fire live vorstellen und die Musiker berichten über ihre Erfahrungen mit dem Coronavirus. Alle Zuschauer sollen am Interview und am Talk teilnehmen können. Das Ganze startet am 28. März um 20:00 Uhr.

Hier das Statement von Bonfire:

Liebe Bonfire Fans, es gibt gute Nachrichten:

„Vom Geisterkonzert nun in den Livetalk mit Livechat und Skype Schaltung!“

Wir wollen keine Menschen gefährden und halten uns an die Schutzmaßnahmen! Da wir alle in der Öffentlichkeit stehen, haben Bonfire und die PM7 Studios Augsburg mit Muxx.TV Köln das Geisterkonzert abgesagt. Aber es wird einen spannenden Livetalk mit dem Bandleader und Bonfire Gründer Hans Ziller sowie mit Saitenhexer Frank Pane von Bonfire mit Moderatorin Tina Schüssler geben. Die restlichen drei Bandmitglieder werden über Skype zum Livestream und Livechat über YouTube zugeschaltet. Hier freuen wir uns vor allem auf den Skype chat mit Ronnie Parkes, der im am meisten von Corona betroffenen New York mittlerweile eine Ausgangssperre durchmachen muss. Alle Zuschauer können so am Interview und am Talk teilnehmen, Bonfire wird hier auch ihr aktuelles Studio Album Fistful Of Fire live vorstellen und 5 CDs unter allen Chatteilnehmern mit Autogrammen von Hans und Frank verlosen. Alle Musiker werden auch über ihre aktuellen Erfahrungen in Zeiten der Coronakrise berichten.

Wir freuen uns auf Euch!

Hans, Alexx, Andre, Frank, Ronnie

https://youtu.be/zCPAMvL2KPo

https://youtu.be/CDpyCCUuWys