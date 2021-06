Boom Dox: präsentieren ihr neues Video „Hit N´ Run“

Das erste Album von Boom Dox ist die Idee des Produzenten / Gitarristen Nickal und des DJs / Texters Mr. Sharp. Es entstand in endlosen Nächten im Studio. Trinken, Musik hören, Riffs jammen und dazu die passenden Raps verfassen. Einflüsse kommen hauptsächlich von Acts wie Body Count, Slayer, Pantera, Rage Against The Machine und Public Enemy. Konzeptionell greift Dead Nation wichtige, politisch aufgeladene Themen wie Rassismus, soziale Ungerechtigkeit, Polizeibrutalität, Korruption und Machtmissbrauch auf. Etwas leichter geht’s hingegen in Blacklight zu. Um die nötige Durchschlagskraft zu erreichen, haben Boom Dox mit dem einzigartigen und frisch gekürten Grammy-Gewinner Vincent Price (Body Count, Steel Prophet) zusammengearbeitet. Dead Nation vereint Fans verschiedenster Genres.

Jetzt gibt’s das Video zur Single Hit N‘ Run.

Regie/Schnitt von Jim Dimitri

Produziert von Nickal

Mix/Master von Vangelis Georgantzis

Zum Review von Dead Nation: