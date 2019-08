Bound – Gefesselt: ab 20. September als 2-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook sowie als Single-DVD erhältlich

Capelight pictures präsentiert den packenden Erotikthriller Bound – Gefesselt im Director’s Cut erstmals auf Blu-ray in Deutschland. Das legendäre Regiedebüt der Wachowskis ist mit Gina Gershon und Jennifer Tilly herausragend besetzt und auch heute noch so erotisch, spannend und stylish, wie am Tag seiner Erstaufführung.

Bound – Gefesselt ist ab 20. September als 2-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook (Blu-ray + DVD) sowie als Single-DVD erhältlich.

Kurzinhalt:

Frisch aus dem Gefängnis entlassen, begegnet die toughe Corky (Gina Gershon) zufällig ihrer verführerischen Nachbarin Violet (Jennifer Tilly) im Aufzug. Es ist Liebe auf den ersten Blick und der Beginn einer heißen Liebesaffäre zwischen den beiden, die sie im Apartment von Violets Freund Ceasar (Joe Pantoliano) ausleben. Schon seit einiger Zeit spielt Violet mit dem Gedanken, sich von dem eifersüchtigen Mafioso zu trennen. Doch für einen gemeinsamen Neuanfang fehlt den Frauen das nötige Geld. Mit einem riskanten Plan wollen sie Ceasar und seine Anhänger um zwei Millionen Dollar erleichtern. Doch wer sich mit der Mafia anlegt, muss bereit sein über Leichen zu gehen.

