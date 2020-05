Bowmen: Ehrlicher Alternative-Rock trifft auf bluesig-psychedelische Elemente

Drei Studiomusiker in den besten Jahren. Alle reich an (Lebens-)Erfahrung auf den schmalen bis breiten Schultern. Alle haben unzählige Shows gespielt, im In- und Ausland, TV- wie Radio und haben Clubs und Stadien gefüllt. Alle drei kennen große wie kleine Bands, haben zusammen gespielt oder jeder einzeln, von Capt’n Hammer über Zauberberg bis Saragossa Band. Alle wohnen in München. Sie heißen Markus Escher, Christian „Tilly“ Klaus und Stefan Pfaffinger.

Seit 2015 machen sie ihr eigenes Ding. Sie nennen sich Bowmen. Gesungen wird auf Englisch, jenseits von Cover und Mainstream. Ohne Schnörkel, ganz ehrlich und direkt treffen sie mit dem Gefühl und der Erfahrung gestandener Vollblutmusiker ins Schwarze. Jeder wirft seine Erfahrungen und Entwicklungen in den musikalischen Topf, was einen spannenden Mix an Stilen hervorruft. Bowmen geben damit aber gleichzeitig einen klaren Kurs vor. In ihren Songs vereinen sie bluesig-psychedelische Elemente mit eingängigen Hooklines – hier treffen sich Alternative, Blues und Rock mit Einflüssen von Triggerfinger, Led Zeppelin, Deep Purple und Nirvana. Gesungen wird über Männer und Frauen, aber auch Sozialkritisches. Melodisch kann es krachen, temperamentvolle Soli und mutige Übergänge lassen die Zuhörer auf ihre Kosten kommen.

Kurzer Albumteaser: https://youtu.be/ANadCtFPehI