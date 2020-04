Disconnected: veröffentlichen ihre neue Single „Unstoppable“ inkl. Video

Die französische Modern-Metal-Band Disconnected veröffentlichte ihre erste Single Unstoppable aus ihrem kommenden zweiten Album, welches voraussichtlich Anfang 2021 erscheinen wird.

Disconnected ist eine moderne New-Metal-Band mit Einflüssen von Gojira, Deftones und Alter Bridge.

Sie veröffentlichten ihr Debütalbum White Colossus im März 2018 über das Indie-Label Apathia Records auf allen wichtigen Streaming-Plattformen mit physischen Veröffentlichungen in Europa und Japan.

Nach zahlreichen Auftritten in Frankreich eröffneten sie für Tremonti auf seiner Europatournee 2018 weitere 24 Konzerte in 17 Ländern. Dies erweiterte die europäische Fangemeinde vor allem in Großbritannien, Deutschland und Frankreich.

Nachdem Drouot Production und Ossy Hoppe von Wizard Promotion auf die Band aufmerksam geworden waren, wurden sie eingeladen, im Januar 2019 für Judas Priest zu eröffnen. Disconnected supporteten auch Mass Hysteria im März und November 2019.

Die Band wird auch das Rock Fest 2020 in Barcelona sowie ein weiteres großes Festival in Europa spielen, das noch nicht bekannt gegeben werden kann, sowie Le Cabaret vert Festival 2020 (Charleville Mézière/Frankreich).

Zurzeit nehmen sie ihr zweites Album auf (die Veröffentlichung wird aufgrund der Coronavirus-Situation für Anfang 2021 erwartet).

Zitat der Band über die Veröffentlichung von Unstoppable:

Wir sind sehr stolz und freuen uns sehr darauf, Unstoppable, die erste Single unseres zweiten Albums, zu veröffentlichen. Nach zwei Jahren harter Arbeit und Touring, Supports für Tremonti und Judas Priest in Europa, erreichen wir mit diesem neuen Material definitiv die nächste Stufe unseres Songwritings und der Produktion. Wir fühlen uns gerade wie der Titel dieses Songs, Unstoppable. Wenn ihr auf der Suche nach etwas Kraftvollem, Energischem, Vielseitigem und Melodischem seid, dann checkt die neue Single!

