Oceans: launchen Mitmach-Aktion

Die österreichischen Post Death Metaller wenden sich mit einer Nachricht an ihre Fans:

„Legions, wir brauchen eure Stimme für die kommende Single Against All Odds!

Die Covid-19 Krise h lt uns alle für einige Zeit zuhause gefangen. Doch wir wollen diese Zeit nicht verstreichen lassen ohne kreativ zu werden. Deshalb tun wir das, was wir am besten können: Wir schrieben einen Song – und was für einen. Um euch in diesen schwierigen Zeiten ein wenig glücklicher zu machen, werden wir es bald veröffentlichen.

Aber das ist nicht alles: Und hier kommt ihr ins Spiel. Ihr könnt sowohl Teil des Musikvideos und des Songs sein! Cool, nicht wahr?

Was ihr dafür tun müsst:

Es ist total einfach. Die einzige Zeile, die ihr singen müsst, ist Against All Odds.

Wir haben hier den Songschnipsel für euch, zu dem ihr singen könnt: https://www.dropbox.com/…/AgainstAllOdds_GangshoutGuide2.mp…

Es ist egal, ob ihr Sänger seid oder gut im Screamen! Worauf es ankommt, ist, dass wir hier ein einzigartiges Stück Musik schaffen. Spielt das File auf eurem Laptop, Computer, irgendetwas mit Kopfhörern und nehmt dann ein Video von euch selbst auf, wie ihr diese Zeile singt.

Oh, und haben wir es schon erwähnt? Wir werden ein Video drehen, in dem ihr ebenfalls ein Teil sein werdet!

Deshalb achtet darauf, dass ihr das Video im Portrait Modus aufnehmt (wie in einer Instagram Story). Und nur nicht schüchtern! Zieht euren Pyjama an oder brezelt euch auf, als gäbe es kein Morgen. Das liegt ganz bei euch und jeder von euch ist auf seine Art und Weise wunderschön.

Ihr könnt die Videos an hello@oceansofficial.com und sie in diesen Dropbox Ordner laden: https://bit.ly/2y2vpfK

Wenn davon nichts funktioniert, schickt uns das Video an wetransfer.com

Wir freuen uns sehr auf eure Videos! Lasst uns diese Zusammenarbeit einzigartig machen und zu etwas machen, was wir nie vergessen! Wir sind der #oceanstribe und im Abgrund sind wir viele!

Alles Liebe,

Timo, Patrick, Thomas & Jakob | Oceans„

Holt euch The Sun And The Cold hier: https://nblast.de/OceansTheSunAndTheCold

Hört euch Hope und weitere neue Tracks in den NB-New Releases-Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

Mehr zu The Sun And The Cold:

Paralyzed Offizielles Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=cCC8f66MNIM

We Are The Storm Offizieller Visualizer: https://www.youtube.com/watch?v=IJ7tJUU618U

Dark Offizielles Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=Ca_KMgoWiQc

Albumtrailer #1 – Dark Room: https://www.youtube.com/watch?v=ndmzzRcx3dQ

Albumtrailer #2 – Cold: https://www.youtube.com/watch?v=IdJnOtlnwNw

Das von Timo Rotten in Eigenregie produzierte The Sun And The Cold wurde in den Timo Rotten Studios in Wien, Österreich und in den Lightmountain Studios in Berlin aufgenommen. Mit Mix und Mastering der Platte wurde André Hofmann (Hofmann Studios) betraut. Auch das Albumartwork hat die Band selbst gestaltet, was einmal mehr ihre leidenschaftliche DIY-Einstellung unterstreicht.

The Sun And The Cold – Tracklist:

01. The Sun And The Cold

02. We Are The Storm

03. Dark

04. Paralyzed

05. Take The Crown

06. Shadows

07. Legions Arise

08. Polaris

09. Truth Served Force Fed

10. Water Rising

11. Hope

Bonustracks (nur im DDIGI!)

12. We Are The Storm (Radioedit)

13. Polaris (Born Free-Remix)

14. Polaris (Don’t Breathe-Remix)

Bonus-CD (Into The Void– und Cover Me In Darkness-EPs; nur im DDIGI!)

01. Into The Void

02. Icarus

03. Scars

04. The Sound Of Your Voice

05. The Last Day On Earth (Marilyn Manson-Cover)

06. Scars To Your Beautiful [Feat. Anna Murphy] (Alessia Cara-Cover)

07. My Own Summer (Shove It) (Deftones-Cover)

08. Creep (Radiohead-Cover)

09. Would (Alice In Chains-Cover)

Streamt die Into The Void-EP hier: https://oceansofficial.com/into-the-void/

Streamt die Cover Me In Darkness-EP hier: http://nblast.de/Oceans-CoverInDarkness

Into The Void Offizielles Video: https://www.youtube.com/watch?v=zQXCmjf4wGs

Icarus Offizielles Video: https://www.youtube.com/watch?v=29et9v_JJ1s

Scars Offizielles Video: https://www.youtube.com/watch?v=92hiOdzSqNw

The Sound Of Your Voice Offizielles Video: https://www.youtube.com/watch?v=CfXBHrLXRq0

Scars To Your Beautiful [feat. Anna Murphy] Offizielles Video: https://www.youtube.com/watch?v=K0JVe8f-n18

Oceans sind:

Timo Rotten – Gesang, Gitarre

Patrick Zarske – Gitarre

Thomas Winkelmann – Bass

J.F. Grill – Schlagzeug

Weitere Infos:

www.oceansofficial.com

www.facebook.de/oceansofficialde

www.twitter.com/ocnsofficial

www.youtube.de/oceansofficial

www.nuclearblast.de/oceans