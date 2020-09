Brave The Cold: Megadeth und Napalm Death Mitglieder präsentieren erstes Video

Für Brave The Cold haben sich zwei absolute Veteranen des harten Metal verbündet.

Mitch Harris (Napalm Death) und Dirk Verbeuren (Megadeth) sind in der Szene nun wirklich Haushaltsnamen.

Heute gibt´s das Video zum Song Hallmark Of Tyranny:

Und auch wenn es in dem Track um die Macht des Finanzkapitals, Zwangsimpfungen, die Gleichschaltung der Massen und eine Weltregierung geht, möchte Mitch hier vor allem einen Weckruf senden, der zu positiven Veränderungen führt.

Auch musikalisch ist Hallmark Of Tyranny eine absolute Granate geworden.

Wer denkt, Mitch Harris sei nach seinem Teilrückzug von Napalm Death die Kreativität ausgegangen, wird hier umgehend eines Besseren belehrt.

Messerscharfes, brillantes Riffing trifft auf massive Grooves und eine höllische Energie, die immer wieder an die alten Grindhelden erinnert, jedoch eine frische, unverbrauchte Ebene hinzufügt und genauso vielseitig und stilistisch offen agiert wie die Kollegen.

Auch seine gesangliche Bandbreite ist beeindruckend.

Die Death Metal oder Grind Schublade ist für Brave The Cold zu klein, die Energie jener Szenen verlieren sie jedoch zu keiner Sekunde.

Ein besonderes Ass im Ärmel ist natürlich Drummer Dirk Verbeuren, über dessen Fähigkeiten man keine großen Worte verlieren muss und der hier hochtechnisch und zugleich völlig entfesselt alle Register zieht. Inhaltlich geht es um den Zustand der Welt, ohne die üblichen Klischees breitzutreten.

Für ausreichend Wut ist in dieser Hinsicht definitiv gesorgt.

Produziert hat Scarcity kein Geringerer als Logan Mader (Machine Head, Soulfly…), der hier erneut einen granatenguten Job abgeliefert hat.

Scarcity erscheint am 02.10.2020 digital und am 11.12.2020 physisch.

