Broken Fate: haben die Videosingle „When Does It Come“ zum neuen Album „Fighters & Dreamers“ veröffentlicht

Broken Fate haben ein Video zum Song When Does It Come veröffentlicht! Nach ihrer ersten Single Fighters & Dreamers zum gleichnamigen Album ist das die zweite Single.



Das Album „Fighters & Dreamers“ erscheint am 24.02.2023 auf CD & Vinyl!

Fighters & Dreamers Tracklisting:



1. Fighters & Dreamers

2. Devil On Earth

3. White Line

4. When Does It Come

5. Fight For That

6. The Quiet Memories

7. Eileen

8. Hater

9. Feel And Live That

10. Always The Same

11. What You Want

12. Your Legend

13. The Day Has Come