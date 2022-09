Brothers Of Metal – Wacken Open Air 2022 – Wednesday

Eventname: Wacken Open Air 2022 (zum Leitartikel: hier)

Band: Brothers Of Metal

Ort: Wacken, Gribbohm und Holstenniendorf (Nähe Itzehoe), Schleswig-Holstein, Deutschland

Datum: 03.08.2022

Bühne: Louder

Genres: Power Metal

Setliste:



The Death Of The Gods OF Light Njord Prophecy Of Ragnarök Tyr Powersnake Brothers Unite Concerning Norns Yggdrasil The Other Son Of Odin One The Mead Song Defenders Of Valhalla

Zur besten Kaffeezeit stehen die Brothers Of Metal auf der Bühne. Das ist so politisch natürlich nicht ganz richtig, denn bei den Brothers ist auch eine Frau dabei. Das fällt auch auf, da Ylva Eriksson Sängerin der Band ist und neben Joakim Lindbäck Eriksson und Mats Nilsson eine eindeutig bessere Figur abliefert. Die schwedische Power Metal Band füllt insgesamt einen Achtsitzer aus und so ist auf der Bühnen schon reges Treiben. Dazu haben sich alle auch noch hübsch angemalt und das zusammen ergibt gute Motive. Musikalisch liefern sie fetzige Rhythmen, die aber auch nicht so ganz ernst dargeboten werden. Immer mit einem Augenzwinkern versehen, werden die klischeehaften, genretypischen Songs gespielt, was aber dem Spaßfaktor keinen Abbruch tut. Aus ihren bisher zwei erschienene Platten gibt es ein Potpourri aus Songs, die mit viel Enthusiasmus und durch die drei Sänger:innen mit viel Stimmgewalt vorgetragen werden. Das ist ein guter Auftakt hier auf der neu platzierten Louder Stage. Der Platz ist gut gefüllt, ohne dass es zu eng wird. Im Verlaufe der kommenden Tage wird sich das sicherlich ändern. Zurück zu den Brothers Of Metal. Inhaltlich behandeln ihre Songs hauptsächlich die nordische Mythologie und so sind Njord, Yggdrasil und Tyr typische Vertreter dieser Richtung. Der Power Metal kommt gut an und die Leute vor der Bühne gehen gern mit. In ihrer Stunde Spielzeit haben sie sicherlich neue Fans dazugewonnen und als mit Defenders Of Valhalla das Set zu Ende ist, gibt es megalauten Applaus und viele Zugaberufe. Leider wird da nichts draus, denn es ist alles knapp getaktet.