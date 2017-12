Wir freuen uns riesig, dass wir Dying Fetus auch 2018 auf der Festung begrüßen dürfen! In mehr als 25 Jahren hat sich die Truppe aus Maryland wohl zum Inbegriff des Brutal Death Metals etabliert und ist live einfach sensationell! Nicht minder erfreut sind wir über die Zusage der polnischen Blackened Deather Hate Für Freunde und Freundinnen des Old School Trash-Metals haben wir den großartigen Katon W de Pena mit seiner Band Hirax eingeladen. Die Jungs werden uns zeigen, wie Trash klingen soll! Die Liste der Avantgarde-Künstler wird durch Diablo Swing Orchestra erweitert! Die Schweden kombinieren Progressive Metal mit Jazz- und auch Swing-Elementen. Seid gespannt! Was natürlich nicht fehlen darf ist etwas frisches Hardcore-Blut: Carnifex vollziehen die Deathcore-Schlachtung, Norhtlane servieren Metalcore-Häppchen und Counterparts sorgen mit bestialischem Screaming für ordendlichen Nachschub und Nasty aus Belgien reichen uns zum Abschluss etwas Beatdown Hardcore dar! Es wird ein Fest, Leute!

Mit dem polnischen Black Metal Urgestein Behemoth! präsentieren wir euch den ersten Brutal Assault Headliner für 2018!

