Die Würzburger Heavy-Rocker THE NEW BLACK haben einen brandneuen Clip am Start zu Dead In The Water vom aktuellen Album A Monster’s Life. Das Video zeigt die Band in Aktion auf und hinter zahlreichen Bühnen, unter anderem den Jubiläumsauftritt beim diesjährigen Summer Breeze Open Air mit viel Besuch auf der Bühne.

Die Band kommentiert:

Woohoo! Sind echt schon zwei Jahre rum, seit wir A Monster’s Life mit Jacob Hansen aufgenommen haben? Und zehn Jahre, seit es uns gibt? Was alles passiert ist in der Zeit! So Dead In The Water sind wir also gar nicht, was? Im neuen Clip gibt’s jede Menge Action von einem Dutzend Shows, vor allem vom fetten Gig auf dem Summer Breeze mit Bembers, Vito C. von J.B.O. und Staatspunkrott-Oli. Viel Spaß damit! Im Dezember spielen wir noch zwei Gigs mit Extreme, dann beenden wir den Zyklus zu Monster und krabbeln zurück in den Keller, um Songs für das fünfte Album zu schreiben. See ya! Fludid, Fabs, Leimsen, Günt, Flip.“

Kommentare

Kommentare