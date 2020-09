Brutal Kraut: kündigen neues Album „Progression In Madness“ an

Metal für wütende Rednecks, biertinkende Kreiselköpfe und Musiknerds der harten Klänge die ihrer Frustration über den Alltag ein Ventil verschaffen wollen: Das sind Brutal Kraut!

Brutal Kraut haben den Weggang von Gitarrist Lukas Ludwig auf dem Nachfolger zum 2018er Debüt Brutal Kraut durch direktes Songwriting kompensiert, welches die Komplexität vergangener Outputs aber nicht aus den Augen verliert. Zielgenaue Riffs, heavy hitter-drums und ein Bass, der sich nachdrücklich Gehör verschafft, werden von teils angepissten, teils fragenden Texten begleitet, welche die persönlichen Schattenseiten und Probleme des modernen Lebens behandeln. Von marschierenden Midtempo Nummern (Like Gods) über atmosphärische Klangteppiche (Progression In Madness, Perceive The Insanity) bis zu 250bpm Eskapaden (Twisted Tounge) ist für jede Stimmung der passende Hassbatzen dabei.

Das neue, zweite Album der Berliner Progressive Death Metaller hört auf den Namen Progression In Madness und wird am 13.11.2020 via Boersma-Records (Nova MD) veröffentlicht.

Trackliste:

1. Broken

2. Hesitation

3. New Ways

4. Like Gods

5. Perceive the Insanity

6. All I see

7. Twisted Tounge

8. Progression in Madness