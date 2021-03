Budderside: veröffentlichen neues Video „Amber Alert (Feat. Carla Harvey Of Butcher Baby)“

Die Hollywood Rock & Roll Band Budderside veröffentlicht ihre vierte Single Amber Alert (featuring Carla Harvey of Butcher Babies) auf allen digitalen Plattformen. In dem Video führen Budderside Sänger Patrick Stone und Harvey von den Butcher Babies die Zuschauer in einen Zirkus, in dem der Teufel der Anführer ist – verkörpert von Musikpersönlichkeit Matt Pinfield, Gastgeber von KLOS’ ‘New and Approved’ Show…

Das Album Spiritual Violence wird am 26. März veröffentlicht.

“Jeder in LA möchte ein Rockstar sein, aber niemand möchte dafür etwas tun” sagt Butcher Babies Sänger Harvey. “Patrick ist ein alter Freund von mir, der immer sehr viel dafür getan hat, dass seine Träume Wirklichkeit werden. Wir beide haben schon mehrmals vor einem Scherbenhaufen gestanden und uns wieder hochgekämpft. Ich bin sehr stolz darauf, was er mit Budderside geschafft hat und deswegen habe ich auch sofort ja gesagt, als er mich fragte, ob ich bei Amber Alert dabei sein kann. Ich hatte unheimlich viel Spaß!”

“Budderside sind eine der aufregenden, neuen Bands aus LA, die ich seit langer Zeit gesehen habe” sagt Pinfield. “So sollte Rockmusik aussehen. Ich fühlte mich sehr geehrt, bei dem neuen Single Video Amber Alert dabei sein zu dürfen. Der heavy Groove des Songs wird unterstützt durch das Duett mit Buddersides charismatischen Frontman Patrick Stone und Butcher Babies’ Carla Harvey“.

Pre-order/pre-save Spiritual Violence: HERE.

Spiritual Violence track listing:

01. Wide Awake

02. Zen

03. Amber Alert (feat. Carla Harvey)

04. Pardon Me (feat. Phil Campbell)

05. I’m A Man

06. Folsom Prison Blues (Johnny Cash cover)

07. Things We Do (feat. Musyca)

08. Feels So Good

09. Soul Searches

10. Daygobah

Weiter aktuell…

Official Video Pardon Me feat. Phil Campbell of Motörhead: https://youtu.be/nu1Btb34RbI

Official Video Zen: https://youtu.be/irXdmfb4uGI

Official Video Wide Awake: https://youtu.be/JJty-GHMHto



Follow Budderside on:

www.budderside.com

www.facebook.com/budderside

www.instagram.com/budderside

www.twitter.com/BUDDERSIDE

www.youtube.budderside

www.spotify.com/budderside

Quelle: Netinfect