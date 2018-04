Bullet For My Valentine: Veröffentlichen am 29. Juni 2018 ihr neues Studioalbum „Gravity“

Bullet For My Valentine veröffentlichen am 29. Juni 2018 ihr neues Studioalbum „Gravity“. Das Album kann ab sofort bei den üblichen Händlern vorbestellt werden. Zur ersten Single „Over It“ veröffentlicht die walisische Rockband nun auch ein Musikvideo:

BULLET FOR MY VALENTINE – OVER IT (Musikvideo)

Im Herbst geht es für Bullet For My Valentine auf Tournee:

24.10.2018 Berlin, Columbiahalle

26.10.2018 Frankfurt, Jahrhunderthalle

27.10.2018 Köln, Palladium

28.10.2018 München, Zenith

30.10.2018 CH-Zürich, Samsung Hall

03.11.2018 Leipzig, Haus Auensee





Vorab spielt die Band auf folgenden Festivals:





02.06.2018 Nürburgring, Rock am Ring

03.06.2018 Nürnberg, Rock im Park

07.-09.06.2018 CH-Interlaken, Greenfield

14.-16.06.2018 Gräfenhainichen, With Full Force

14.-17.06.2018 AT-Nickelsdorf, Nova Rock

19.06.2018 AT-Hohenems, Event Center

30.06.2018 Münster, Vainstream Rockfest

