Buried In Bermuda: veröffentlichen Video zum Song „Torment“

Buried In Bermuda, eine vierköpfige Heavy Alternative Rock Band, sorgt seit ihrer Gründung im Jahr 2021 für ordentlich Wirbel in der britischen Rockszene. Mit einem kraftvollen Mix aus Metal, Grunge und Hard Rock liefern sie energiegeladene Songs mit Tiefgang – kompromisslos und emotional. Ihre Musik zeichnet sich durch wuchtige Riffs, eindrucksvolle Vocals und präzise Rhythmen aus, die sich zu einem markanten Sound vereinen, der unverkennbar Buried In Bermuda ist.

Die Band hat sich bereits einen Namen gemacht: Mit Auftritten auf BBC Introducing und weiteren internationalen Radiosendern, zwei UK-Tourneen und Festival-Gigs überzeugten sie sowohl Publikum als auch Kritiker. Auf Spotify verzeichnet die Band fast 20.000 Streams – Tendenz steigend.

Ein besonderes Highlight war der ausverkaufte Auftritt vor 400 Fans im legendären Club Thekla sowie die exklusive Auswahl aus Tausenden von Bewerbern für ein Vorspielen beim Glastonbury Presents: Pilton Party – vor einer Jury, zu der auch Festival-Ikone Sir Michael Eavis zählte.

Fans von Alter Bridge, Avenged Sevenfold, Queens Of The Stone Age oder Audioslave sollten ein Ohr riskieren – Buried In Bermuda ist eine Band, die man auf dem Schirm haben sollte. Ihr Sound trifft mitten ins Herz – laut, ehrlich und mitreißend.