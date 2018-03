Die finnischen Power Metaller Burning Point sind seit Ende der 90er ein aktiver Teil der europäischen Metal-Szene. In dieser Zeit hat die Band um Mastermind Pete Ahonen sieben Alben veröffentlicht, von denen das letzte (The Blaze) Ende 2016 erschien.

Schon im August 2015 wurden die ersten beiden Alben Burned Down The Enemy (2007) und Empyre (2009) wiederveröffentlicht, woraufhin es im Oktober 2015 Zeit war, auch die zwei früheren Werke Salvation By Fire (2001) und Feeding The Flames (2003) neu aufzulegen. Die Wiederveröffentlichung des The Ignitor Albums (2012) komplettiert nun die Serie der Burning Point Re-Releases. Als Bonus sind hier die beiden, bisher nur auf der japanischen Pressung enthaltenen, Ice Queen und Blood Will Win enthalten.

Tracklist:

01. Eternal Flame (Salvation By Fire Part 2)

02. In The Fire’s Of My Self-Made Hell

03. In The Night

04. The Ignitor

05. Silent Scream

06. Heaven Is Hell

07. Losing Sleep

08. Demon Inside Of You

09. Everdream

10. Lost Tribe

11. Holier Than Thou

12. Ice Queen

13. Blood Will Win

