Burning Q Festival 2020: Excrementory Grindfuckers sind dabei

Sie sind die uneingeladenen Gäste, die auf jeder Party alles wegsaufen und beim Nachhausegehen in den Hausflur kotzen.

Die fünf Grindcore-Trottel aus Hannover haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Grenzen des schlechten Geschmacks neu zu definieren, was sie seit mehr als 15 Jahren und mittlerweile sechs in Eigenproduktion erstellten Tonträgern erfolgreich tun.

Ihr Ziel: Die ach so ernste Metalszene komplett zu verhorsten.

Mit einem Sound zwischen Hans Zimmer, Schlager und platzender Luftpolsterfolie verschleiern sie Anspruch und Ambition geschickt hinter einer albernen Maske der Verblödung.

Die Excrementory Grindfuckers kommen zum Burning Q Festival 2020!

24.-25.07.20 Burning Q Festival 2020 u.a. mit:

Crone, Excrementory Grindfuckers, Fragments Of Unbecoming, Motorowl, Savage Messiah, Verheerer, Wayward Dawn