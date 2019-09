Party.San Metal Open Air 2020: Fleshcrawl sind bestätigt

Maniacs,

The German Grandmasters of Death Metal return! Fleshcrawl haben tatsächlich 2004 das letzte Mal beim Party.San gespielt und wir finden, dass es höchste Zeit wird jenes Urgestein deutscher Extrememetalgeschichte wieder zurück auf unsere unheiligen Bretter zu holen! Seit Beginn der 90er existent, lieferte die Band konstant starke Alben ab und kulminierte mit Made Of Flesh und Structures Of Death Mitte der 2000er. Danach war es, mit Ausnahme einiger Liveshows, lange still um die Band um Frontmann und Kultfigur Sven Gross. Vorbei mit der Ruhe! Mit dem in November erscheinenden Album Into The Catacombs Of Flesh feiert die Band ihr krachendes Comeback. Feuer Frei!

Herkunft: Deutschland

Stil: Death Metal

Wurzeln: Grave, Dismember

Social: https://www.facebook.com/Fleshcrawl/

Holt euch eure Tickets: https://bit.ly/2kjT7hk

