Burning Q Festival: um ein Jahr verschoben

Die Liste der Festivalabsagen für 2020 wird länger und länger. Auch das Burning Q Festival vor den Toren Bremens streicht die Segel.

Hier das Statement der Veranstalter:

„Liebe Burning Q Fans,

wir haben lange darauf gehofft, euch diese Nachricht ersparen zu können, aber leider müssen auch wir uns den Gegebenheiten anpassen und das diesjährige Burning Q Festival absagen.

Auch wenn bis Ende August Veranstaltungen mit bis zu 1.000 Personen möglicherweise erlaubt werden könnten, haben wir mit den zuständigen Behörden gesprochen und alle Optionen abgewägt. Es wäre sogar möglich, dass im Verlauf der Pandemie eine Korrektur der zulässigen Personengrenze nach unten jederzeit eintreten könnte. Die einzige Möglichkeit, jeden Gast und alle Mitarbeiter zu schützen, ist in diesem Falle leider eine Verlegung des Festivals auf das nächste Jahr. Eure Gesundheit und Sicherheit stehen für uns an erster Stelle und in der aktuellen Situation folgen wir den notwendigen Anweisungen der Experten.

Aber wir haben bereits einen neuen Termin für das nächste Jahr gefunden!

VOM 6.-7. AUGUST GEHT ES WIEDER AB AUF DEM ACKER IN FREISSENBÜTTEL!!!

Wir freuen uns wahnsinnig auf das nächste Jahr, welches wir um so pompöser und ausgelassener feiern werden. Denn es bleibt unser 10-jähriges Jubiläum. Wir hoffen, dass ihr uns weiterhin so unterstützt wie bisher, damit wir trotz des finanziellen Verlustes als kleines Festival in Zukunft bestehen bleiben können.

Sobald wir Neuigkeiten bezüglich möglicher Optionen eurer bereits erworbenen Tickets haben, werden wir euch darüber sofort in Kenntnis setzen. Klar ist, dass ihr im nächsten Jahr auf jeden Fall alle in der ersten Reihe steht! Das Line Up werden wir ebenfalls schnellstmöglich bekannt geben, aber gebt uns noch etwas Zeit. Wir stehen im Gespräch mit den Bands und hoffen darauf, so viele wie möglich für das nächste Jahr gewinnen zu können.

Wir danken euch allen für euer Vertrauen und freuen uns wahnsinnig euch ALLE im nächsten Jahr bei uns in Freißenbüttel zu sehen. Bleibt uns treu, denn wir werden alles dafür geben, dass das Burning Q 2021 eine riesengroße Sause wird!!

Bleibt gesund – Horns up und Prost!

Eure Burning Q Festival Crew“