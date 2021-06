Burning Witches: das Album „The Witch Of The North“ erreicht internationale Charterfolge

Am 28.05. haben Burning Witches ihr viertes Album The Witch Of The North veröffentlicht, das von der internationalen Presse als ihr bislang bestes Werk bezeichnet wurde. Und den Fans scheint es genauso gut zu gefallen: das Album stieg überall in Europa in die Album-Verkaufscharts ein und sicherte sich die besten Chartplatzierungen, die Burning Witches jemals in ihrer Karriere erreichten:

Hier gibt es eine Übersicht über die offiziellen Chartplatzierungen:

– Schweiz: # 6

– Deutschland: # 16

– UK: # 4 (Rock), #14 (Indie)

– USA: # 8 (Current Hard Music Albums), # 14 (Top New Artist Albums)

– USA: # 34 (Record Label Independent Albums), # 35 (Current Rock Albums)

– Schottland: # 35

– Frankreich # 170

– Belgien: # 190

Burning Witches kommentieren: „Das war eine verrückte Releasewoche mit The Witch Of The North – Die Reaktionen waren wirklich fantastisch. Ein dickes Dankeschön an alle, die das Album gekauft oder gestreamt und die Band unterstützt haben. Ihr seid die Besten!“